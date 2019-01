Am Tag danach sind die Spuren der Knallerei unübersehbar: Alljährlich fallen allein in der Stadt Dachau 1,5 Tonnen Silvestermüll an - viel Arbeit für den Bauhof.

Dachau – Wer an Silvester Raketen, Böller oder Ähnliches in die Luft schießt, ist – zumindest im Grundsatz – dafür zuständig, den anfallenden Müll anschließend auch wieder wegzuräumen. Viele machen das dennoch nicht.

Der städtische Bauhof Dachau war daher auch heuer schwer damit beschäftigt, die Spuren der Silvesternacht zu beseitigen. „Am 1. Januar waren insgesamt sechs Mitarbeiter ab 5 Uhr morgens bis 12 Uhr im Einsatz“, sagt Ariane Jungwirth, Leiterin der Abteilung Stadtplanung im städtischen Bauamt. Das Gröbste sei aber bis zum Kirchenbeginn um 9 Uhr bereits weggekehrt worden.

Alle Hände zu tun hatten die Einsatzkräfte vor allem in der Altstadt, am Klagenfurter Platz in Dachau-Süd, am Ernst-Reuter-Platz in Dachau-Ost sowie am Bahnhof. „Es fallen pro Jahr ungefähr 1,5 Tonnen Silvestermüll an“, so Jungwirth. Der Eindruck vieler, dass der Böller-Müll von Jahr zu Jahr zunehme, trügt laut Jungwirth jedoch: Die Menge würde in den vergangenen Jahren aber auf einem hohen Niveau stagnieren.

Mittlerweile sei der meiste Abfall bereits weggeräumt und am Stadtbauhof gesammelt. Seit dem 2. Januar seien die Mitarbeiter des Stadtbauhofs auch wieder im gesamten Umfang tätig. Denn: „In den nächsten Tagen muss noch weiter aufgeräumt werden“, betont Ariane Jungwirth. ly