Als die Piraten in Dachau friedliche Insel-Hort-Bewohner werden wollten

Hort in Dachau-Süd feiert 20-jähriges Bestehen – Großes Fest mit Theaterstück der Kinder

Der Insel-Hort in Dachau-Süd wurde 20 Jahre alt, und das wurde mit dem Inselhort-Team, den Hort-Kindern, ihren Eltern und Freunden gefeiert.

Daxchau - Bürgermeister Kai Kühnel dankte dem Inselhort-Team um Leiter Christopher Wallner im Namen der Stadt für deren großes Engagement. Als Dankeschön überreichte er einen Spielegutschein für die Einrichtung.

An die Gründerzeit des Dachauer Insel-Horts erinnert

Christopher Wallner erinnerte sich in seiner Begrüßungsansprache an die Zeit vor Gründung des Horts, als er als Jugendlicher das Gelände des heutigen Horts an der Eduard-Ziegler-Straße zum Feiern und Abhängen nutzte. Die Information, dass ein Hort auf der damaligen Wiese gebaut werden sollte, erfreute ihn und seine damaligen Freunde nicht. Doch heute ist Wallner mehr als froh, dass es den Insel-Hort gibt. Er erinnerte an den Anspruch der Einrichtung, „eine Insel für die Kinder“ sein zu wollen, und zitierte das Insel-Hort-Motto: „Beschützt und behütet wie Bäume im Wald. Jeder für sich und doch zusammen wachsen die Kinder auf unserer Insel heran und entfalten ihre Persönlichkeit, um über die Brücke ins Leben zu gehen.“ Wallner bedankte sich bei seinem „tollen Team“, der Stadt und vor allem auch bei den 60 Kindern, die die Arbeit im Hort spannend und abwechslungsreich machten.

Auch Bürgermeister Kai Kühnel nahm Bezug auf das Motto des Horts und stellte die pädagogischen Leistungen des Insel-Hort-Teams in den Vordergrund seiner kurzen Ansprache. Mit Verweis auf das berühmte Zitat des früheren englischen Regierungschefs Winston Churchill „Es ist einfacher, eine Nation zu regieren, als vier Kinder zu erziehen“ zollte er den Erziehern und Mitarbeitern Respekt und Dankbarkeit, dass sie jeden Tag 60 Kinder aus der ersten bis vierten Klasse nach der Schule in ihrer Entwicklung begleiten und fördern.

Kinder führen bezauberndes Theaterstück auf

Die Kinder selbst zeigten in einem Theaterstück, warum sie ihren Insel-Hort schätzen. Das in zahlreichen Proben einstudierte Stück handelte von Piraten, die auf der Suche nach einer Insel waren und den Insel-Hort entdeckten. Ein Ort, in dem Gemeinschaft und gegenseitiger Respekt wichtig sind und gelebt werden. Den Piraten gefiel das so gut, dass sie freiwillig ihr früheres Leben aufgeben und friedliche Insel-Hort-Bewohner werden wollten. Der Applaus des Publikums war den jungen Schauspielern sicher.

Nicht nur für diese gab es auf dem Jubiläumsfest weitere Attraktionen wie Glücksrad, Hüpfburg und Schminkecke.

