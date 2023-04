Alte Mauern, dicke Daumen und neue Ideen

Von: Stefanie Zipfer

Voller Vorfreude auf das neue Landratsamt: Landrat Stefan Löwl und Oberbürgermeister Florian Hartmann im Herbst 2018 bei der Präsentation des Siegerentwurfs. © MM-Archiv

Viel wird derzeit diskutiert und gemutmaßt über den Bau des neuen Dachauer Landratsamts. Doch was ist eigentlich gerade Beschlusslage? Wie geht es weiter?

Dachau – Im Jahr 1953 hatte Landrat Heinrich Junker die Nase voll. Er ließ einen Aushang an die Infotafel des damaligen Landratsamts in der Altstadt anbringen, der besagte: „Dass Sie hier so beengt stehen, ist nicht Schuld des Landratsamtes. Leider konnte Planung und Neubau eines Amtsgebäudes durch den Kreistag noch nicht genehmigt werden.“ Was Junker dem Bürger damit sagen wollte: Er und die Landratsamtmitarbeiter wollten dringend einen neuen, zeitgemäßen Arbeitsplatz. Doch die Lokalpolitiker zögerten und investierten das Landkreis-Geld lieber in dringend notwendige Schulen und andere Einrichtungen der Daseinsvorsorge.

Erst im April 1979, also 26 Jahre nach Junkers Aushang, sollte der Umzug in das neue Landratsamt – hinaus aus der Altstadt, hinunter an den Bürgermeister-Zauner-Ring – vollzogen werden. Junkers Nach-Nach-Nachfolger Stefan Löwl sagt zur aktuellen Diskussion um einen Landratsamtsneubau daher gelassen: „Wir liegen voll im Zeitplan.“

Das Bestandsgebäude

Dass nach über 40 Jahren das damals topmoderne Amt heute ziemlich sanierungsbedürftig ist, darüber besteht allseits Einigkeit. Die Hauptprobleme des Baus: Das Gebäude muss energetisch dringend saniert werden. An manchen Stellen ist das Mauerwerk so verzogen, dass die Mitarbeiter mit der Hand am Fenster vorbei ins Freie langen können. Das Amt heizt buchstäblich zum Fenster hinaus.

Auch der Brandschutz ist nicht mehr zeitgemäß, ebenso wenig die technische Grundausstattung der Behörde. Kein Wunder, „vor 40 Jahren gab’s vielleicht drei elektronische Schreibmaschinen“, erklärt Löwl. Heute läuft die Kommunikation über Computer, es braucht Leitungen und ausreichende Stromversorgung.

Schließlich, und das ist vermutlich das größte Problem des aktuellen Baus: der Platz. Gerade für Publikumsverkehr und Schalterangelegenheiten fehlen die Räume. Täglich, auch im Winter, bildet sich vor dem Landratsamt eine bis zu 20 Meter lange Schlange. Beratungen finden zum Teil hinter provisorischen Schaltern im Treppenhaus des ersten Stocks statt.

Die Beschlüsse

Aus diesem Grund war den Kreisräten im Jahr 2017 klar: Es muss etwas passieren. Ein Kostenvergleich zwischen Sanierung und Neubau ergab, dass eine Sanierung kostenmäßig keinen beziehungsweise nur einen sehr geringen Vorteil gegenüber einem Neubau hätte, bei dann aber weiterhin ungelöster Raumproblematik. Im Dezember gab es daher eine Klausurtagung des Kreistags, im ersten Halbjahr 2018 einen Architektenwettbewerb auf Basis der Vorgaben des Dachauer Stadtrats; im Herbst 2018 fiel schließlich der Beschluss: Der Entwurf des Architekturbüros h4a Gessert und Randecker soll umgesetzt werden. Von 52 Kreisräten stimmten 49 für dieses Vorgehen. „Das war die Grundentscheidung: Wir legen los“, erinnert sich Löwl. Aktuell liegt das Verfahren bei der Stadt, ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren ist kurz vor dem Abschluss. „Sobald wir Baurecht haben, gehen wir damit noch einmal in den Kreistag“, kündigt der Landrat an. Er rechnet damit, dass dies in diesem Jahr stattfinden wird.

Die Standort-Frage

Über den Standort des Landratsamtsneubaus wurde eingehend diskutiert. „Ein Landratsamt gehört nach Dachau“, hatte Kreisrat Wolfgang Offenbeck im Dezember 2018 betont. Tatsächlich ergaben Untersuchungen, dass zirka 82 000 Landkreisbürger in einem Umkreis von fünf Kilometern um das Amt am Bürgermeister-Zauner-Ring leben.

Vor allem die Kältebrücken an der Außenfassade des Landratsamts machen eine energetische Sanierung schwierig. © Reinhard-Dietmar Sponder

Andere diskutierte Standortkandidaten für den Neubau waren, unter anderen, ein Areal bei der ehemaligen Griechischen Schule in Mitterndorf, das die Stadt aber selbst für Wohnungsbau nutzen wird. Die sogenannten Mayer-Terrassen auf dem MD-Gelände fielen aus dem Rennen, da eine Untersuchung ergeben hatte, dass es in dem Bereich, in dem die Zufahrt zu der Behörde hätte gebaut werden müssen, künftig zwei sogenannte Grundwassertröge gebe; der daher noch mögliche zu bebauende Bereich wäre für eine Zufahrt, die es für ein Landratsamt braucht, viel zu klein.

Auch über einen Neubau nahe des Krankenhauses wurde gesprochen. Das dafür passende Grundstück darf laut Flächennutzungsplan jedoch nur für Gesundheitszwecke verwendet werden, Helios will daher dort nun ein Mitarbeiterwohnheim errichten.

Die Nachbarn

Nachdem der Beschluss für einen Neubau am aktuellen Standort gefallen war, gab es mehrfach Treffen mit Anwohnern. Laut Stadt und Landratsamt verliefen diese Gespräche stets transparent und einvernehmlich. Die Anwohner, so Löwl, seien zum allergrößten Teil froh, in ihrer Nachbarschaft keinen massiven Geschosswohnungsbau, sondern eine Behörde zu haben: „Das heißt: Abends und am Wochenende ist da Ruhe.“

Der Verkehr

Die Befürchtung, dass der Standort am Bürgermeister-Zauner-Ring den Verkehr, der mit einem erweiterten Landratsamt einhergeht, nicht wird bewältigen können, hat eine Untersuchung des Ingenieurbüros Ingevost widerlegt – zumindest ein wenig. In dessen Fazit heißt es nämlich unter anderem: „Es liegt letztlich nicht an der Erweiterung des Landratsamts, dass es zu Problemen der Verkehrsabwicklung kommen könnte. Die eigentliche Ursache liegt in der allgemeinen Verkehrszunahme, die das Straßennetz von Dachau nicht mehr bewältigt, wenn man von einem analogen Verkehrsverhalten wie bisher ausgeht.“ Für eine Genehmigung des Neubaus forderte die Stadt daher ein umfassendes Mobilitätskonzept vom Landkreis, das unter anderem Fahrradparkplätze, E-Bike-Ladestationen sowie Car-Sharing vorsieht.

Die Mitarbeiter

In den Entwurfsplänen wird der Neubau für 450 Mitarbeiter geplant. Laut Beschlusslage von 2018 soll dabei jeder Mitarbeiter einen eigenen Arbeitsplatz bekommen. Dieser Beschluss, glaubt Löwl, wird aber fallen. Der Neubau, Digitalisierung und Homeoffice sei Dank, „wird mit weniger Arbeitsplätzen geplant“.

Die Zukunft

Hat die Stadt erst einmal Baurecht geschaffen, werden die Kreisräte Entscheidungen treffen müssen. Die Kosten für einen Neubau schätzt Löwl „über den dicken Daumen“ auf 100 Millionen Euro. Eine Sanierung des Altbaus taxiert er aber ebenfalls auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag – allerdings bei gleichbleibender, also deutlich zu geringer Arbeitsplatzzahl. Aktuell sind über 200 Landratsamtsmitarbeiter in verschiedenen angemieteten Objekten untergebracht. Daher wäre dann die Frage: Reicht eine Generalsanierung des bestehenden Gebäudes oder braucht es einen weiteren, zweiten Standort?

Auf dem künftigen MD-Gelände gäbe es Flächen, die wesentlich geeigneter wären als die Mayer-Terrassen: zum Beispiel das Grundstück am sogenannten „Mühlbachforum“, zwischen geplantem Museum und der neuen Erschließungsstraße. Die Isaria, sagt Löwl, habe hierzu bereits Wohlwollen signalisiert. Der Charme dieser MD-Idee: Im „alten“ Amt könnten 200 Mitarbeiter arbeiten, 200 weitere am neuen Standort. Allerdings sind die Preisvorstellungen dort mindestens auf dem Niveau des geplanten Neubaus. Die Frage der Wirtschaftlichkeit müsste daher noch einmal geprüft werden.

Löwl nennt all diese Überlegungen daher Zukunftsmusik. Ob, wann und wie ein neues Landratsamt gebaut wird, „das muss der Kreistag entscheiden“! Er freue sich schon auf die Diskussion.

