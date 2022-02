Alte Mauerteile kippen auf Gleise

Die Einsatzkräfte des THW hievten mit Radlader und Telelader die Mauerteile von den Gleisen. © thw dachau

Das Sturmtief Roxana hat den Einsatzkräften von THW und Feuerwehr im Landkreis Dachau eine unruhige Nacht beschwert. Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden die ehrenamtlichen Helfer an der Bahnstrecke Dachau-Altomünster gerufen.

Dachau – Mauerteile der ehemaligen MD-Papierfabrik sind am Sonntagabend während des Sturms auf die Bahngleise Bahngleise in Dachau gestürzt. Gegen 21.40 Uhr alarmierte die ILS Fürstenfeldbruck die Freiwillige Feuerwehr Dachau und das THW Dachau, nachdem eine Mauer neben der Bahnstrecke Dachau-Altomünster auf die Gleise gestürzt war. Grund war der starke Sturm, der die Mauer auf dem Gelände der ehemaligen MD-Fabrik, auf dem in den vergangenen Monaten Abrissarbeiten stattfanden, zum Einsturz gerbacht hatte. Nach der Erkundung mit der Freiwillige Feuerwehr Dachau und dem Notfallmanager der Bahn, rückte die THW-Fachgruppe Räumen mit schwerem Gerät an, wie das THW Dachau mitteilte. Mit Radlader und Telelader wurden die Mauerstücke aus den Gleisen geborgen. Zusätzlich wurden weitere Stücke der noch stehenden Mauer abgetragen und gesichert, um weitere Abbrüche und Gefahren dadurch zu verhindern. Erst weit nach Mitternacht konnten die Arbeiten abgeschlossen und die Bahnstrecke nach Altomünster wieder freigegeben werden. So blieben den Helferinnen und Helfern noch ein paar Stunden Schlaf, bevor sie die Arbeitswoche bei ihren Arbeitgebern, pünktlich am Montag Morgen beginnen konnten.

Insgesamt waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Landkreis Dachau 13 Mal im Einsatz. Laut Pressesprecher Maximilian Reimoser handelte es sich in den meisten Fällen um umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste, die beseitigt werden mussten. In zwei Fällen musste die Feuerwehr Bauteile von Häusern sichern.

Ein ausführlicher Bericht folgt.