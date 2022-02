Alte Mauerteile kippen auf Gleise

Die Einsatzkräfte des THW hievten mit Radlader und Telelader die Mauerteile von den Gleisen. © thw dachau

Das Sturmtief Roxana hat den Einsatzkräften von THW und Feuerwehr im Landkreis Dachau eine unruhige Nacht beschwert.

Dachau – Insgesamt 13 Einsätze verzeichnete der Kreisfeuerwehrverband Dachau während des stürmischen Sonntagnachmittags und der Nacht. „Es war also relativ ruhig“, bilanziert Pressesprecher Maximilian Bauer. Meistens mussten die Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Ungewöhnlich war zumindest dieser Einsatz: Eine im Sturm umgestürzte Mauer entlang der S-Bahngleise zwischen den Stationen Dachau Bahnhof und Dachau Stadt.



Lokführer entdeckt umgestürzte Mauer auf der Banhstrecke

Ein Lokführer hatte die umgestürzten Mauerteile an den Gleisen auf Höhe der ehemaligen Papierfabrik zwischen Osten- und Freisinger Straße bemerkt, da seine S-Bahn sie leicht streifte, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Der Zug konnte seine Fahrt Richtung Innenstadt fortsetzen. Der Zugführer alarmierte den Notfallmanager der Bahn, der wiederum über die Rettungsleitstelle die Feuerwehr alarmierte. Diese erkundete den Abschnitt und übergab an die Einsatzstelle an das THW Dachau.



Die THW-Fachgruppe Räumen rückte mit schwerem Gerät an, wie das THW Dachau mitteilte. Einsatzleiter Andreas Schultes erklärte, dass die Mauer etwa auf einer Länge von zehn Metern umgekippt war, ein weiteres Stück von dieser Länge drohte zu kippen. „Das haben wir dann gezielt umgelegt“, so Schultes. Die Stahlträgerverbindungen mussten mit der Flex durchschnitten werden. Dann bargen die 13 THW-Einsatzkräfte mit Radlader und Telelader die Mauerstücke aus den Gleisen.



Pendel-S-Bahn und Busse als Ersatz

Zwischen Erdweg und Altomünster verkehrte eine Pendel-S-Bahn. Zwischen Dachau und Erdweg waren vier Busse im Einsatz. Im Laufe des Abends wurde der Busersatzverkehr bis Altomünster verlängert. Erst nach Mitternacht konnten die Arbeiten abgeschlossen und die Bahnstrecke freigegeben werden.



Insgesamt waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Landkreis Dachau 13 Mal im Einsatz. Laut Pressesprecher Maximilian Reimoser handelte es sich in den meisten Fällen um umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste. Die Feuerwehren Günding, Dachau, Eschenried, Haimhausen, Indersdorf, Obermarbach, Pasenbach, Vierkirchen und Weichs waren im Einsatz.

In zwei Fällen in Dachau musste die Feuerwehr Bauteile von Häusern sichern: Auf einer Baustelle in der Gröbenrieder Straße in Dachau löste sich eine Abdeckplane von einem offenen Dachstuhl. In der Liegnitzer Straße in Dachau drohte eine Kaminverkleidung abzureißen. Die Feuerwehr sicherte diese über die Drehleiter.

