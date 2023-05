Vierkircher Altenheim wird jetzt Asylunterkunft - Flüchtlingszelt in Indersdorf

In der Flüchtlingsunterkunft an der Hochstraße in Karlsfeld wurden zu Beginn 20 Asylbewerber aufgenommen. Auf den Helferkreis kommt viel Arbeit zu. © hab

Die Umbauarbeiten des Altenheims in Vierkirchen sind so gut wie abgeschlossen. Weil immer noch viele Flüchtlinge in den Landkreis kommen, wird in Indersdorf ein Zelt aufgebaut.

Dachau/Vierkirchen – Die seit vergangenem Jahr wieder deutlich angestiegenen Zugangszahlen von Asylsuchenden und Flüchtlingen stellen das Landratsamt Dachau seit Monaten vor große Herausforderung. Seit Herbst 2022 müssen monatlich zirka 100 Personen im Landkreis zusätzlich untergebracht werden. Aktuell befinden sich gut 1600 Menschen in den Unterkünften des Landratsamts. Davon sind bereits über 150 Personen in den beiden Notunterkünften im ehemaligen Supermarkt in Hebertshausen sowie der Schulsporthalle in der Steinstraße in Dachau untergebracht.

Um weitere Kapazitäten zu schaffen, mietet das Landratsamt – neben dem Bau weiterer Gebäude nach dem sogenannten Karlsfelder Modell – Objekte an. Das Karlsfelder Modell bedeutet, dass der Landkreis günstige Häuser in Holzbauweise errichtet, in denen die einzelnen Wohneinheiten über drei Zimmer, Küche und Bad verfügen.

Das vom Landratsamt bereits Anfang des Jahres angemietete ehemalige Seniorenheim in Vierkirchen-Esterhofen kann dabei nun endlich belegt und bezogen werden. Zuvor waren umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen nötig gewesen, die nun so gut wie beendet sind. Laut Landratsamt sollen in den kommenden Tagen, in einem ersten Schritt, zirka 80 Personen in das ehemalige Seniorenheim umziehen. Bei den Personen handele es sich um Familien, die schon seit längerem im Landkreis leben. Sie kommen ursprünglich aus Ländern wie Afghanistan oder der Türkei.

Nach Abschluss aller Umbauarbeiten soll dann auch der zweite Flügel des Gebäudes 60 Personen eine Unterkunft geben. Wann genau dies sein wird, kann Landratsamtssprecherin Sina Török noch nicht sagen. „Demnächst“ solle es aber so weit sein.

Ein Rückgang der Flüchtlingsbewegungen ist laut Török „aktuell nicht absehbar“. Da weder seitens der Bundesregierung, noch auf europäischer Ebene kurzfristig wirkende Entscheidungen zu erwarten seien, würde der Landkreis daher auch in den kommenden Jahren weitere Unterkünfte suchen, errichten oder bestehende Liegenschaften zur Notunterbringung umnutzen.

Aktuell sind neben den 600 Plätzen in Containerunterkünften in Dachau, Indersdorf und Röhrmoos auch kleinere oder dauerhaftere Unterkunftsprojekte in Altomünster, Petershausen, Hilgertshausen-Tandern und Sulzemoos in Planung. Neben Turnhallen gibt es – wie bereits in anderen Landkreisen in Betrieb – zudem Planungen für Zeltunterkünfte zur Notunterbringung.

Wo das erste große Flüchtlingszelt – Landrat Stefan Löwl hatte dessen Größe gegenüber der Heimatzeitung einmal mit einem Festzelt verglichen – aufgebaut werden soll, scheint bereits festzustehen: Es kommt wohl in das Indersdorfer Gewerbegebiet, wo bis vor wenigen Jahren die Tennishalle stand und zuletzt die Corona-Teststrecke des Landkreises betrieben wurde. Offiziell bestätigen möchte Török diese Standortentscheidung aber noch nicht, gegen Ende der Woche würden hierzu genauere Angaben gemacht.

Ziel des Landkreises sei aber stets, „mit der Entwicklung Schritt zu halten und die Nutzung der Notunterkünfte sukzessive zurückzufahren“, so Török. Ob beziehungsweise wann die aktuellen Notunterkünfte, insbesondere die Turnhalle in der Steinstraße in Dachau, aufgelöst werden können und damit wieder eine sportliche Nutzung möglich sein wird, sei aber noch völlig offen. dn/zip