Dachauer Museen und Galerien starten mit zwei Ausstellungen

Nach den Geschäften, Friseuren, Spielplätzen, Zoos und Alten- und Pflegeheimen geht es auch bei den Museen langsam wieder los. Diese dürfen ab kommendem Montag, 11. Mai, öffnen – sehr zur Freude der Galerien und Museen in Dachau, denn dort warten zwei Ausstellungen schon länger auf ihre Eröffnung.

„Die Gemäldegalerie und das Bezirksmuseum werden, da nun auch vom hiesigen Gesundheitsamt die offizielle Erlaubnis erteilt wurde, vom kommenden Dienstag an wieder offen sein“, bestätigt Pressesprecherin Jutta Mannes von den Dachauer Galerien und Museen. So werden ab Dienstag, 12. Mai, mit mehreren Wochen Verspätung im Bezirksmuseum die Ausstellung „Wie es war und ist, erwachsen zu sein“ zu sehen sein. Die dritte der Lebenszyklus-Ausstellungen beschäftigt sich bis zum 24. Januar mit dem Erwachsensein, also der Zeit der Erwerbstätigkeit vom Eintritt bis zum Ausscheiden aus der Berufswelt in der Vergangenheit.

„Nur“ eine Woche später als ursprünglich geplant wird in der Gemäldegalerie die Ausstellung „TierBilder“ eröffnet, die dann dort bis zum 13. September gezeigt wird. Gerade in den Künstlerkolonien des ausgehenden 19. Jahrhunderts waren Tiermotive besonders beliebt. So sehen Besucher Kühe, Schafe, Ziegen, Schwäne, Gänse, Enten und Hühner in der Natürlichkeit der Landschaft – auf Werken von Freilichtmalern der Dachauer Künstlerkolonie.

Die Eröffnungen werden jedoch still sein – ohne Gäste, Häppchen und Wein. Denn: „Eine offizielle Eröffnungsveranstaltung gibt es in keinem der Häuser, denn das wären Versammlungen, die noch immer nicht gestattet sind“, erklärt Mannes.

In der Neuen Galerie geht es ebenfalls bald weiter, denn auch dort wird gerade eine Ausstellung vorbereitet: „Dachau-Oswiecim – Bilder keiner Ausstellung“ wird ab 19. Mai bis 26. Juli zu sehen sein. Natürlich wird auch der Museumsbesuch vorerst kein normaler sein. Mindestabstände beispielsweise sollten dabei eingehalten werden. Miriam Kohr