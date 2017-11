Vandalismus am Bahnhof

Großen Schaden haben bisher unbekannte Vandalen im Bereich des Dachauer Bahnhofs angerichtet.

Dachau – In der Nacht von Freitag auf Samstag waren mehrere Personen im weiteren Bereich des Bahnhofes Dachau unterwegs und beschädigten dort mehrere Gegenstände. Eine Dame in der Oberen Moosschwaige hörte gegen 2 Uhr früh die Stimmen junger Männer und mehrmals ein lautes Krachen. Am Samstagmorgen stellte die Dame fest, dass an den Häusern in der Nachbarschaft mehrere Lampen und Bewegungsmelder beschädigt worden waren. Ein Anwohner der Krumpperstraße in Dachau stellte ebenfalls am Samstagfrüh fest, dass von mehreren geparkten Autos in seiner Straße die Spiegel abgetreten worden waren. Laut einer Zeugenaussage dürfte es sich bei den Vandalen eventuell um drei bis vier junge Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handeln, die mit der S-Bahn am Dachauer Bahnhof ankamen. Einer der Männer soll wuschelige, lockige Haare gehabt haben, ein anderer war mit einer roten Hose bekleidet. Einer der Männer soll ein Skateboard mit sich geführt haben. pid