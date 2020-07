Am Donnerstag vor dem Volksfestanstich: LaBrassBanda kommt 2021 wieder nach Dachau!

Das Volksfest wird im kommenden Jahr um einen Tag verlängert: Denn LaBrassBanda ist wieder zu Gast bei der Feuerwehr Dachau. Am Donnerstag, 5. August, nächsten Jahres wird die Band ein Konzert im großen Festzelt auf der Ludwig-Thoma-Wiese geben.

„Eigentlich wollte die Band heuer ein Konzert im Bierzelt in Allach geben, aber durch Corona ist das leider ausgefallen“ so Vereinsvorsitzender Stefan Fichtl. Daher sei die Band auf die Feuerwehr Dachau zugekommen und habe gefragt, „ob wir die reibungslose Zusammenarbeit vom letzten Jahr bei unserer 150-Jahr-Feier wiederholen wollen“. Die Feuerwehr wollte, die Stadt und Festwirt Ewald Zechner waren einverstanden. Mit der Band wurde vereinbart, dass die bisher verkauften Karten ihre Gültigkeit behalten und der Verkauf der weiteren Karten gegen Ende des Jahres erfolgen wird. Dann hat man – in Bezug auf Corona – hoffentlich ausreichende Planungssicherheit für 2021. „Hier werden wir die Karten allerdings zuerst den Mitgliedern der Feuerwehr anbieten, wobei garantiert noch ausreichend Karten in den freien Verkauf kommen werden“, sagt Fichtl. Weitere Details werden rechtzeitig bekannt gegeben. dn