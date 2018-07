Poller halten Autofahrer ab

Trotz verstärkter Kontrollen und Dutzender Strafzettel ließen sich viele Autofahrer nicht davon abhalten, in der Fußgängerzone beim Pfarrplatz zu parken. Nun schiebt die Stadt dem einen Riegel vor.

Dachau– Drei elektrische Poller sind jetzt in Betrieb gegangen. Sie verhindern, dass nicht berechtigte Fahrzeuge in die Fußgängerzone fahren können. Die Stahlsäulen können hoch- oder runtergefahren werden und blinken dabei rot oder grün. „Wer eine Berechtigung hat, lässt am Automaten seine Chipkarte scannen oder, etwas komfortabler, ruft die Handynummer des Pollers an“, erklärt Oberbürgermeister Florian Hartmann. Diese wird an die Berechtigten herausgegeben, und die Anrufernummern werden hinterlegt. Hinein kommt also nur derjenige, der die Nummer besitzt – und dessen Nummer hinterlegt ist.

An der Augsburger Straße sind zwei Poller angebracht, die nur zur Ausfahrt verwendet werden sollen, auf der anderen Seite kann man hinein- sowie hinausfahren. „Allerdings gilt nach wie vor, dass auch Berechtigte nicht in der Fußgängerzone parken dürfen“, mahnt Hartmann. Für Schwerbehinderte, die zu einem Termin im Bürgerbüro müssen, wurde ein Parkplatz eingerichtet. Wer diesen nutzen möchte, muss im Bürgerbüro anrufen, das dann die Poller runter lässt.

Die Befürchtung, dass die Stahlsäulen im Winter vereisen, teilt Hartmann nicht. Durch eine Beheizung mit Hydrauliköl können die Poller nicht festfrieren und Splitt fällt in einen Auffangkorb, welcher gereinigt werden kann. Insgesamt hat die Installation der Stadt circa 32 000 Euro gekostet.

Eventuell sollen in Zukunft mehr Poller in Dachau angebracht werden. Zum Beispiel als Alternative zu Betonklötzen, die als Sicherheitsmaßnahme bei vielen Festen vorgeschrieben sind. „Das Anschaffen der Klötze bedeutet viel Aufwand, der mit den Pollern vermieden werden kann“, erklärt Hartmann.

itz