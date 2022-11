Ampel an Indersdorfer Gabel in Betrieb

Von: Nikola Obermeier

Ortstermin an der neuen Ampel mit Bürgermeister Robert Axtner, Markus Huber vom Landratsamt, Sabine Trebes von der Polizei Dachau, Stefan Januschkowetz von der Stadt Dachau, Clauzsia Stier vom Landratsamt, Johannes Riedelsheimer vom Staatlichen Bauamt Freising und Schwabhausens Bürgermeister Wolfgang Hörl. © hab

Die gefährliche Kreuzung wird am Freitagmittag mit intelligenter Ampel für den Verkehr freigegeben.

Bergkirchen – Am Ende ging es schneller als gedacht: Die neue Ampel an der Indersdorfer Gabel ist Freitagmittag in Betrieb gegangen – ausgestattet mit einem intelligenten System. Die Ampel war nach einem Verkehrsgutachten vom Staatlichen Bauamt Freising empfohlen worden als beste Möglichkeit, die Gefahr von Unfällen schnellstmöglich zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit der Kreuzung sicherzustellen. Bei einem Ortstermin am Freitagvormittag erklärten Vertreter des Bauamtes die Besonderheiten der Ampel.

24 Stunden am Tag wird die neue Ampel an der Indersdorfer Gabel in Betrieb sein – „der Sicherheitsaspekt steht über allem“, erklärte Thomas Jakob, Pressesprecher des Staatlichen Bauamtes. Die Kreuzung der Staatsstraßen 2047 und 2050 war jahrelang Unfallschwerpunkt in der Verkehrsstatistik der Polizei. Dass diese Zeiten der Vergangenheit angehören, hofft die Polizei, so Sabine Trebes von der PI Dachau.

Die intelligente Schaltung der Ampel erklärte Jakob folgendermaßen: Der Verkehr auf der Staatsstraße 2047 zwischen Dachau und Schwabhausen hat Dauergrün – mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h. Wenn jemand links auf die 2050 abbiegen will, meldet die Kotaktschleife im Boden der Ampel: „Hier wollen zehn Autos links abbiegen.“ Die von Dachau kommenden Autofahrer inklusive Rechtsabbieger bekommen rot, die Linksabbieger grün, der Geradeausverkehr in Richtung Dachau fährt weiter. Die vom Assenhauser Berg kommenden Verkehrsteilnehmer haben grundsätzlich rot, bekommen aber grün, wenn sie an die Ampel kommen: Auch hier meldet die Kontaktschleife der Ampel ein Signal. Die Grünphase dauert maximal 30 Sekunden, „aber da kriegen wir schon was weg“, so Jakob. Wer an die rote Ampel heranfährt, müsse dank dem intelligenten Programm maximal 40 bis 50 Sekunden warten – so dass auch im Berufsverkehr der Verkehrsfluss erhalten bleibt. Die Schaltung bleibe so für ein halbes Jahr bestehen, „dann schauen wir, ob die Programmierung passt“.

Dass die Ampel 24 Stunden in Betrieb ist, sei dem Sicherheitsaspekt geschuldet, so Jakob. „Die Sicherheit spielt eine größere Rolle als die Energieeinsparung“. Die LED-Ampel sei ohnehin sparsam.

Ob mit dem Ampelbau nun das Thema Kreisverkehr vom Tisch ist, wollte Claudia Stier vom Landratsamt nicht bestätigen. „Bei jetziger Verkehrslage ist die Ampel das leistungsfähigste Modell.“ Wie sich der Verkehr in Zukunft verändert und ob dann ein Kreisverkehr die bessere Lösung wäre, wisse man nicht.

Bergkirchens Bürgermeister Robert Axtner ist nun jedenfalls „heilfroh, dass der Schleichverkehr über die kleinen Orte aufhört“. Diese Freude teilen sicherlich viele Anwohner. Und die Autofahrer froh sind darüber, wieder ohne Umleitung über die Indersdorfer Gabel fahren zu können - und sicherer als je zuvor.

