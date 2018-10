Küchenmesser am Glückshafen

Der Trachtenverein D‘Ampertaler Dachau will das Verbot von Trachtenmessern auf dem Volksfest weiterhin nicht akzeptieren. Anderes auf der Wiesn könne gefährlicher werden.

VON STEFANIE ZIPFER

Dachau – Die Stadt Dachau hat in diesem Jahr eine besondere Werbung für ihr Volksfest bekommen. Weit über die Landkreis-Grenzen hinaus wurde nämlich über die Traditionsveranstaltung berichtet – und zwar im Zusammenhang mit der Diskussion über das von der Stadt verhängte Trachtenmesserverbot. Der Verein D’Ampertaler hatten sich an die Dachauer Nachrichten gewandt, um auf das in ihren Augen lächerliche Verbot aufmerksam zu machen. Eine Welle der Entrüstung folgte. Was aber blieb: das Trachtenmesser-Verbot.

Die ÜB-Stadtratsfraktion hatte daher bereits vor Wochen einen Antrag an den Oberbürgermeister geschickt, mit dem Inhalt, das Sicherheitskonzept des Volksfests doch zu überarbeiten und den Ampertalern weiterhin das Tragen der Messer zu erlauben.

Diesem Antrag wollen die Ampertaler nun Nachdruck verleihen, indem sie selbst noch eine Stellungnahme an den OB schicken – und darin noch einmal auf die Widersinnigkeit der Regelung aufmerksam machen.

Das Fuhrmannsbesteck, so heißt es in dem Antrag, sei „wesentlicher Bestandteil der Tracht. Ohne dieses kann sie nicht originalgetreu getragen werden“. Ein „rasches Herausziehen und Zustechen durch dritte Personen“ sei faktisch nicht möglich. „Ein potenzieller Gewalttäter“, so wird in dem Antrag nämlich erklärt, würde einem Trachtler „sicher nicht aufwendig das Messer entwenden, sondern bestellt einfach im Bierzelt einen Ludwig-Thoma-Braten. Bei diesem und anderen Gerichten wird stets ein scharfes Messer beigelegt.“ Außerdem sei den Ampertalern nicht bekannt, dass je einem Mitglied das Besteck entwendet und im Anschluss jemand damit niedergestochen worden sei.

Gegenüber der Heimatzeitung betont der Verein zudem, dass es auf der Festwiese viele weitere Gefahrenquellen gegeben habe, unter anderem am wohlgemerkt städtischen Glückshafen: Dort wurden Küchenmesser verlost!

Vor diesem Hintergrund bitten die Trachtler daher, „uns das Tragen unserer Bestecke wieder zuzugestehen“. Denn: „Die Dachauer Tracht gehört zur Kultur unserer Heimatstadt.“

Wann der ÜB-Antrag von den Stadträten im Haupt- und Finanzausschuss behandelt wird, steht laut Stadtverwaltung noch nicht fest. Um das Sicherheitskonzept entsprechend verändern zu können, will die Verwaltung dazu erst noch Stellungnahmen von Polizei und anderen Sicherheitsorganen einholen.