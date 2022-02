25-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt – und niemand erinnert sich

Von: Verena Möckl

Ein 25-Jähriger musste wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung vors Amtsgericht Dachau. © Christoph Hardt / IMAGO

Ein 25-Jähriger musste sich wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung vor dem Dachauer Amtsgericht verantworten.

Karlsfeld/Dachau – Ein Angeklagter, der sich kooperativ zeigt, ein Nebenkläger, ohne Strafverfolgungsabsicht und die Anwesenheit aller geladenen Zeugen: Was will man mehr, um einen Prozess schnell über die Bühne zu bringen – könnte man meinen, doch die Verhandlung wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte am Dachauer Amtsgericht stellte sich für Richter Tobias Bauer zunehmend als Geduldsprobe heraus.

Denn das Gedächtnis des Angeklagten und der Zeugen erwies sich als äußerst „löchrig“ – um es in den Worten der Staatsanwältin wiederzugeben.

Dabei war die genaue Rekonstruktion der Vorfälle von großer Bedeutung, handelte es sich bei der Anklage gegen einen 25-jährigen Dachauer schließlich nicht um ein Bagatelldelikt.

Erschwerend kam hinzu, dass die Vorkommnisse bereits mehr als drei Jahre zurücklagen. Der mutmaßliche Täter und die Zeugen mussten ihre grauen Zellen anstrengen. Doch wie Richter Bauer im Laufe der Verhandlung feststellen musste, haperte es bei dem ein oder anderen am Erinnerungsvermögen.

Gefährliche Körperverletzung: Angeklagter schlägt auf Opfer am Boden ein

Oktober 2018: In Karlsfeld kommt es zu einer Prügelei zwischen dem stark betrunkenen Angeklagten und einem Bekannten. Letzterer geht zu Boden, der Angeklagte drischt jedoch weiter auf ihn ein. Ein blaues Auge, Prellungen, ein abgebrochener Zahn.

Für die Justiz ist der Fall klar: gefährliche Körperverletzung. „Bei uns galt noch der alte Grundsatz: Am Boden ist Schluss“, merkte Bauer seufzend an. „Doch das wurde mittlerweile scheinbar auch über den Haufen geworfen.“ Sein Urteil: 4500 Euro Geldstrafe.

Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung: Blutiger Konflikt auf Rücksitzbank

Zweites Delikt: Januar 2019: Wieder ist Alkohol im Spiel. Der Angeklagte betrinkt sich diesmal mit zwei anderen Kumpels im Auto seiner damaligen Freundin. Sie sind auf dem Weg von Karlsfeld nach Dachau. Zwei Flaschen Chantré und zwei Promille später hat einer der Drei eine blutige Nase.

Der Angeklagte habe ihm die verpasst, sagte der Leidtragende damals zur Polizei. Es sei ein Unfall gewesen, verteidigte sich der Angeklagte vor Richter Bauer. Der Angeklagte habe seinen Freund beruhigen wollen, da dieser ausgerastet sei. „Der war außer Rand und Band und hat wie ein Irrer gegen die Vordersitze getreten“, schilderte er den Vorfall und pochte auf seine Unschuld.

Prozess am Dachauer Amtsgericht: Zeugen können sich nicht mehr erinnern

Um zu wissen, was sich damals zugetragen hat, beorderte die Staatsanwaltschaft die damalige Freundin des Angeklagten auf die Zeugenbank. Zur deutlichen Verwunderung des Richters, meinte die 23-Jährige, dass sie sich nicht mehr daran erinnern könne, wie es zu dem blutigen Vorfall auf den Rücksitzen ihres Autos gekommen war.

„Sie leiden doch nicht an einer vollständigen Amnesie“, sagte Bauer ungläubig. Mit jedem weiteren „ich weiß nicht“, das der Richter von der jungen Frau als Antwort bekam, wurde sein Geduldsfaden dünner und der Frageton rauer. „Sind Sie zwischenzeitlich auf den Kopf gefallen? Es fehlt mir an Vorstellungskraft, dass Ihnen das jetzt völlig entfallen ist.“

Sie habe sich eben raushalten wollen, verteidigte sich die Zeugin schnippisch. „Man kann sich nicht immer aus allem raushalten, man ist schließlich nicht die Schweiz“, entgegnete Bauer, der – trotz Maske erkennbar – mittlerweile sichtlich genervt wirkte.

Auch die Zeugenaussage des Opfers war nicht wirklich förderlich. Denn der Geschädigte konnte sich mittlerweile auch nicht mehr an den genauen Tathergang erinnern. Lediglich sein Ausraster im Krankenhaus, seine Unterbringung in der Ausnüchterungszelle und der sich daran anschließende Aufenthalt in der Nervenheilanstalt blieben in seinem Gedächtnis.

Da die Beweislast also mehr als dürftig war, sprach Bauer den Angeklagten frei. Wenn junge Menschen mittlerweile so ein kurzes Gedächtnis hätten, so Bauer „dann sehe ich schwarz für unsere Zukunft.“

