Dachauer Internet-Berühmtheit wegen Beleidigung zu Geldstrafe verurteilt: „Das hat mich einfach getriggert“

Von Stefanie Zipfer

In seiner Jugend war Christian Zahner Junkie und Drogendealer. Später wurde er Buchautor und Immobilienmakler. Zuletzt stand er jedoch vor dem Dachauer Amtsgericht ‒ als Angeklagter.

Dachau – Auf seinen Social-Media-Kanälen mag es Christian Zahner gern groß und laut. Seinen über 70 000 Followern auf Instagram etwa bietet der 42-jährige Dachauer regelmäßig Einblicke in sein Leben auf der Überholspur: Mal im Bugatti, mal im Ferrari, mal in New York, mal in Thailand, stets gibt er den coolen Macher und scheut sich nicht, seinen Wohlstand zu zeigen. Seine „family“, das betont er aber auch immer wieder via Instagram, Facebook und Co., ist ihm mindestens genauso wichtig wie schnelle Autos.

Diese Liebe wurde dem in Würzburg geborenen Immobilienmakler, der über seinen Aufstieg vom kriminellen Drogensüchtigen zum wohlhabenden Geschäftsmann auch ein Buch geschrieben hat, nach eigener Aussage nun zum Verhängnis. Vergangene Woche musste er sich nämlich vor dem Dachauer Amtsgericht verantworten, weil er im Mai 2022 einen Mann erst via Whatsapp-Sprachnachrichten massiv beleidigt und ein anschließendes Telefongespräch mit dem Mann ins Internet gestellt hatte. Die Beleidigungen umfassten vergleichsweise normale Schimpfwörter wie „Hurensohn“, enthielten aber auch Anspielungen auf sexuelle Handlungen mit der Mutter beziehungsweise Großmutter des angerufenen Mannes.

Zahner erklärte seine Entgleisung so: Der beschimpfte Mann habe ein Video gepostet, auf dem zu sehen gewesen sei, wie eine Frau misshandelt und geschlagen wurde. „Ich bin selber Vater von drei Töchtern, das hat mich einfach getriggert“, gab der Dachauer zu.

Richter Stefan Lorenz: „Selbstjustiz ist immer falsch!“

Amtsrichter Stefan Lorenz hatte dafür sogar Verständnis. Eine „Sauerei“ sei es, wie auf die Frau im Video „eingeschlagen“ wurde. Aber dies rechtfertige nicht, dass Zahner den Mann mittels zweier kurz hintereinander verschickter Sprachnachrichten sowie eines Anrufs, den er noch dazu mitgeschnitten und ins Netz gestellt hatte, so massiv angehe! Anstatt persönliche Daten des Beschimpften zu veröffentlichen, hätte Zahner doch einfach einen Aufruf mit der Bitte um sachdienliche Hinweise posten können? Zahner habe damit Selbstjustiz geübt, und die sei, so Lorenz, „immer falsch“! Urteile zu fällen sei Aufgabe der Gerichte!

Der 42-Jährige, der es zuletzt vor drei Jahren zu überregionaler Bekanntheit brachte, weil er auf der Autobahn von seinem Porsche aus einen vor ihm fahrenden Smart-Fahrer anrief und ihn mehr oder weniger höflich aufforderte, die Überholspur zu verlassen, gab zu, dass seine Schimpf- und Beleidigungstirade eine „dumme Idee“ gewesen sei. Dass er dafür bestraft werden müsse, leuchtete ihm daher auch ein. Die Frage war nur: Wie hoch sollte die Strafe ausfallen?

Die Staatsanwältin ging davon aus, dass Zahner als wohlhabender Geschäftsmann mit einem 1,4 Millionen Euro teuren Eigenheim in Dachau über ein Monatseinkommen von 9000 Euro verfügt. Dies, betonte Zahner, treffe aber derzeit bei weitem nicht zu; tatsächlich sei er „arbeitssuchend“ und sogar auf Unterstützung durch seine Mutter angewiesen.

Richter Lorenz verhängte daher am Ende mit 6300 Euro eine weit niedrigere Geldstrafe als von der Staatsanwältin gefordert. Dass Zahner dies würde zahlen können, daran hatte Lorenz keinen Zweifel: Dessen klamme Haushaltslage sei sicher „nur eine Momentaufnahme“, fand der Richter. Denn: „Sie sind ja durchaus geschickt. Sie werden schon wieder was finden.“