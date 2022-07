Amtsgericht Dachau: Fotos ohne Spraydose sind kein Beweis

Von: Thomas Zimmerly

Das Amtsgericht Dachau stellte das Verfahren gegen einen Sprayer ein. © dpa

Das Amtsgericht Dachau hat das Verfahren gegen einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer gegen eine Geldbuße in Höhe von 2000 Euro eingestellt.

Dachau - Laut Vorwurf von Staatsanwaltschaft und Polizei soll der 32-jährige Dachauer mittels Spraydosen nicht weniger als fünf Schriftzüge in Dachau und Karlsfeld hinterlassen haben. Doch die Beweislage gegen den Veranstaltungstechniker war reichlich dünn. Oder wie es der Verteidiger des Angeklagten in einem Schriftsatz formulierte: Die Polizei habe wohl ihre Statistik aufpolieren wollen, in dem sie die Graffiti seinem Mandanten zugeordnet habe.

Beweislage gegen den Dachauer Sprayer war äußerst dünn

In der Tat, die Beweislage war äußerst dünn. Es gebe keinen Strengbeweis, so der Anwalt, nur Indizien. Zeugen, DNA, Sachverständigengutachten – Fehlanzeige. Es gab nur einen Instagram-Account des 32-Jährigen, auf dem er Bilder hochgeladen hatte, die ihn vor den „Kunstwerken“ zeigen – mit einem Lächeln, aber ohne Spraydose. Zudem fanden die Ermittler Skizzen von den Motiven. Das war’s.

Richter Tobias Bauer allerdings meinte in Richtung Angeklagten: „Laut Aktenlage spricht einiges dafür, dass Sie der Täter sind.“ Er sagte aber auch, dass die Zuordnung durch die Polizei der Verteidigung nicht unerhebliche Ansatzpunkte biete, die Täterschaft in Zweifel zu ziehen. Schließlich sei die Rechtsprechung in Sachen Graffiti streng, so der Richter. „Jedes einzelne Tag (grafisch gestaltete Signaturen, Anm. d. Red.) muss nachgewiesen werden.“

Nach eigenen Angaben sei er „in der Szene nicht so drin“, sagte Bauer weiter. Ein Herr Darryl McCray aus Philadelphia solle Mitte der 1960er-Jahre das Tag erfunden haben soll. Unter dem Pseudonym Cornbread wollte er seinem Mädchen imponieren. Nun, das wollte der Täter im in Dachau verhandelten Fall sicher nicht.

Schmierereien an verschiedenen Stellen

Auf der Wand des Stadtbauhofs prangten die Worte „Gier“ und der Satz „Geld zerstört die Welt“. Ähnliches war auch auf den Wänden zweier Trafohäuschen in Dachau-Ost, an einer Wand eines Hauses in Karlsfeld sowie auf dem Container einer Schuhsammelstelle in der Königsberger Straße zu lesen. Sachschaden laut Ermittler: 6500 Euro.

Apropos Geld: Der nicht vorbestrafte Angeklagte hatte wegen Sachbeschädigung einen Strafbefehl über 100 Tagessätze à 40 Euro erhalten und dagegen Einspruch eingelegt. Richter Bauer machte den Vorschlag, die Strafe auf 90 Tagessätze reduzieren zu wollen. Das habe keinen Eintrag ins Führungszeugnis zur Folge und sei „für den Rechtsfrieden ausreichend“. Der Verteidiger wiederum, der, wie gesagt, gute Ansatzpunkte hatte, die Täterschaft des 32-Jährigen in Zweifel zu ziehen, regte an, die Sache gegen eine Geldauflage vom Tisch zu bringen. Die Staatsanwältin stimmte zu, der Richter auch, und so endete der Prozess mit einer Einstellung gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 2000 Euro.

