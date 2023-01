Amtsgericht: Vater und Sohn wegen Unterschlagung teurer Fahrzeuge verurteilt

Dachau

Das Schöffengericht Dachau hatte gestern über ein Wirtschaftsstrafverfahren zu urteilen, dessen Dimensionen das Dachauer Land selten gesehen hat. Der verhandelte Schaden betrug mehr als eine halbe Million Euro!

Dachau – Das Hauptzollamt Landshut, die Kriminal- und die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck sowie die Polizeiinspektion Dachau brauchten mehrere Jahre, um den Sachverhalt zu klären und am Ende zwei Männer aus dem östlichen Landkreis Dachau vor Gericht zu bringen. Der Vorwurf: veruntreuende Unterschlagung zahlreicher, hochpreisiger Baufahrzeuge.

Vater (51) und Sohn (29) hatten eine Firma für Transporte im Bauwesen gegründet. Der Filius war als Geschäftsführer eingetragen, doch „der Chef war der Papa“, so ein Fürstenfeldbrucker Kriminalbeamter in der gestrigen Hauptverhandlung, „was der gesagt hat, wurde umgesetzt“. Der Sohn: „ein Handlanger“, ergänzte dessen Verteidiger Florian Kubsch. Die Fahrzeuge, etwa Kipper, Bagger, Tankwagen sowie Tieflader oder Sattelanhänger, brachte der Sohn ab 2017 über Leasingverträge oder Mietkäufe mit verschiedenen Anbietern in seinen Besitz. Der Wert der Fahrzeuge: Millionen. Die Bereitschaft der Familienunternehmer die Raten zu bezahlen: gering bis nicht vorhanden. Aber: Die beiden Unternehmer taten so, als gehörten ihnen die Fahrzeuge. Sie setzten sie für ihre Transporte ein und gaben sie einfach nicht mehr zurück. Die Mahnungen der Anbieter verhallten trotz Einschaltens eines Inkassobüros ungehört im östlichen Landkreis.

Bemerkenswert war, wie die Masche aufflog. Nicht etwa wegen der Fahrzeuge zerbröselte das Geschäftsmodell, ein Zeuge war zur Polizei gegangen und hatte angegeben, dass etwas mit den Verträgen der Angestellten des Familienbetriebs nicht stimme. Also marschierte zunächst der Zoll los, stieß auf die geprellten Fahrzeuganbieter und: rief Verstärkung. Der Kripobeamte aus Bruck sagte, dass man „Einsatzabschnitte“ bilden habe müssen, denn der Familienbetrieb hatte Dependancen in München, Gröbenzell und einem Sägewerk in Weilach im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Überall waren die Fahrzeuge abgestellt. „Ich habe noch nie ein Sammelsurium an Fahrzeugen in dieser Größe gesehen“, so der erfahrene Kripo-Ermittler, der von 33 sichergestellten Fahrzeugen sprach.

In den Amtsstuben begann schließlich das große Zusammenzählen der Werte von Bagger und Co. sowie der Höhe der nicht bezahlten Raten und entgangenen Nutzungsentgelte für die Anbieter, die nach wie vor die rechtmäßigen Eigentümer waren. Die Schadenssumme nannte dann die Staatsanwältin vor Gericht: über 500 000 Euro! Die Anklägerin wies auch darauf hin, dass es für das Strafmaß nicht auf die Leasingraten ankäme, „sondern auf den Wert der Sachen zum Zeitpunkt der Unterschlagung“.

Vor Gericht begann bald ein Rechtsgespräch zwischen Richtern, Staatsanwältin, Angeklagten und Anwälten – der Vater wurde von Augsburgs Strafverteidiger Nummer eins, Walter Rubach, vertreten. Es endete mit einer Abmachung: Die Angeklagten gestehen, dafür rechnet das Gericht einige Fahrzeuge heraus – offensichtlich erkannten die Tagungsteilnehmer bei der Ermittlungsarbeit von Zoll und Polizei Lücken.

Schlussendlich gaben Vater und Sohn alles zu, dafür strich das Gericht einige der Fahrzeugdeals aus der Anklageschrift, sodass nurmehr 17 Taten übrig blieben. Die Staatsanwältin forderte für den wegen kleinerer Vergehen vorbestraften Sohn eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten kombiniert mit einer Geldstrafe in Höhe von 5160 Euro. Der Vater, der neun, zum Teil einschlägige Straftaten auf dem Kerbholz hat, solle für dreieinhalb Jahre nach Stadelheim; übrigens war er wegen Anstiftung des Sohns angeklagt.

Kubsch forderte hingegen eineinhalb Jahre für seinen Mandanten, der zwischenzeitlich zwei Wochen in Untersuchungshaft hockte, und keine Geldstrafe. Rubach plädierte auf drei Jahre glatt für den Vater. Dabei wies er darauf hin, dass es „kein übliches Wirtschaftsstrafverfahren ist“. Denn die Kooperationsbereitschaft der Angeklagten „ist erstaunlich“. Bestätigt wurde der Anwalt vom Kripomann, der sagte, dass die Zusammenarbeit mit Vater und Sohn „sehr sachlich“ gewesen sei und dass man sich auf „einer persönlichen Ebene“ begegnet sei.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Tobias Bauer folgte in seinem Urteil den Verteidigern. Zu den Gründen sagte er, dass die Angeklagten sich nicht „die Taschen voll machen wollten“, sondern – auch – deshalb ins Schlingern geraten seien, weil einige Bauunternehmer ihre Rechnungen nicht bezahlt hätten.

Allerdings: Die Staatsanwältin hatte in ihren Ausführungen erwähnt, dass gegen die beiden Verurteilten derzeit „weitere Ermittlungsverfahren anhängig sind“ – für Taten, die sie nach den Fahrzeuggeschichten begangen haben.

