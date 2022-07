Vergewaltiger muss ins Gefängnis ‒ Opfer bis heute traumatisiert

Wegen Vergewaltigung hat sich ein junger Münchner zuletzt am Dachauer Amtsgericht verantworten müssen. Die ihm zur Last gelegte Tat hatte sich vor zwei Jahren in der Nähe des Dachauer Bahnhofs ereignet.

Ein 28-Jähriger ist wegen Vergewaltigung zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Der junge Mann streitet die Tat allerdings ab. Das Opfer hat den Vorfall bis heute nicht verwunden.

Dachau – Nein bedeutet nein. Das machte Richter Christian Calame bei seiner Urteilsverkündung mehr als deutlich. Er hat einen 28-jährigen Münchner wegen Vergewaltigung zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Doch bis hierhin war es ein langer, schwerer Weg für das Opfer der Vergewaltigung. Der Mann bestreitet den Missbrauch und ließ vor Gericht nur seine beiden Verteidiger für ihn sprechen.

Die Ereignisse, die Richter, Schöffen und Staatsanwältin für erwiesen halten, spielten sich bereits im Juli 2020 am Dachauer Bahnhof ab. Der Münchner und die damals 19-Jährige aus dem Landkreis Dachau kannten sich über Facebook, tauschten dort über Monate Nachrichten aus. An diesem Abend um 23 Uhr verabredeten sie sich für ein erstes Treffen. Der Plan war, etwas trinken oder spazieren zu gehen, um sich kennenzulernen. Doch an diesem Abend schüttete es, die beiden flüchteten sich in ihr Auto, um sich dort zu unterhalten. Im Auto fragte der Münchner, ob er sie umarmen dürfe, schnell küsste er sie. Dann begann der Albtraum, den die heute 21-Jährige in ihren zwei Aussagen bei der Polizei, beim Ermittlungsrichter vor einem Jahr und nun in der Gerichtsverhandlung in Dachau schilderte. Nachdem sie ihm erklärt hatte, dass das Ganze etwas schnell gehe, küssten sich die beiden wieder – zunächst einvernehmlich. Doch das änderte sich schlagartig. Überfallartig, wie es Richter und Staatsanwältin in der Verhandlung mehrmals bezeichnen, habe der Münchner die 19-Jährige bedrängt.

Auszüge aus den Schilderungen des Opfers sind: Er stieg – zweimal – zu ihr auf den Fahrersitz, fixierte sie mit seinem Körpergewicht, biss sie in Lippe, Hals und Brust, würgte sie, bis sie keine Luft mehr bekam, drückte sie mit der einen Hand in den Sitz, während er mit Fingern in ihre Scheide eindrang. Die junge Frau schildert in den Vernehmungen – die Aussage vor dem Ermittlungsrichter wird im Dachauer Sitzungssaal eingespielt – wie sie versuchte, sich zu wehren, ihn zurückzuschubsen, immer und immer wieder sagte: „Bitte hör auf! Ich will das nicht! Du tust mir weh, lass das!“ Doch am Ende ist sie ihm schlicht körperlich unterlegen. Vor Gericht schildert sie ihre Angst in dem Moment: „Ich stand total unter Schock. Ich hatte Angst, dass ich den Abend vielleicht nicht überlebe.“ Doch der Mann lässt irgendwann von ihr ab und verlässt das Auto. Zurück bleibt seine nasse Jacke auf dem Rücksitz.

Cousine warnte: Prozess könnte langwierig werden

Die junge Frau erzählte noch in dieser Nacht ihrer Cousine von der Vergewaltigung. Noch heute weinte diese in der Verhandlung, wenn sie daran denkt, wie schlecht es dem Missbrauchsopfer in der Zeit nach dem Angriff ging.

Die Cousine kennt sich durch ihre Arbeit als Sozialpädagogin mit Missbrauchsfällen aus. Weiß, was in solchen Fällen für die Opfer wichtig ist, zum Beispiel Beweise zu sichern. Also Fotos von Verletzungen machen, zu Untersuchungen ins Krankenhaus fahren oder sich das Erlebte zu notieren. So entstanden zum Beispiel die Fotos von den Verletzungen am Hals.

Anfangs ist nicht klar, ob ihre Cousine den Mann anzeigen will. Die Sozialpädagogin erklärte ihr damals, was sie nun vor Gericht wiederholte: „Du musst selbst für dich entscheiden, was für Dich am besten ist. Wenn Du ihn nicht anzeigst, tut er es vielleicht noch jemandem anderen an.“ Im Fall einer Anzeige könne ein Prozess sehr langwierig und hart werden. Das müsse sie aushalten können.

Die Cousine sollte recht behalten, wie sich in der Verhandlung zeigte. Die junge Frau musste sich für viele Dinge vor Gericht rechtfertigen – wie Fragen nach ihrem sonstigen Sexualleben – die nach Aussagen ihrer Anwältin und der Staatsanwältin völlig irrelevant für die Vergewaltigung selbst seien. „Selbst, wenn sie sich nackt zu ihm ins Auto gesetzt hätte und dann gesagt hätte, nein, heute nicht mit mir“, hätte er sie nicht gegen ihren Willen berühren dürfen.

Auch Amtsrichter Christian Calame betonte bei der Urteilsverkündung gegenüber dem Angeklagten: „Sie haben sich gewaltsam etwas genommen, was klipp und klar nicht geht!“

Verteidigung zweifelt Tathergang an

Die Verteidigerin des Münchners zweifelte an, ob sich der Vorfall überhaupt so in so einem kleinen Auto ereignet haben kann. Sie kündigte bereits in ihrem Plädoyer an, die Entscheidung im Falle einer Verurteilung anzufechten. Sie will Sachverständige hinzuziehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Vergewaltigung belastet die junge Frau noch heute, zwei Jahre nach der Tat. Extreme Stimmungsschwankungen, von kompletter Isolation hin zu exzessivem Verdrängungsverhalten bis zur völligen Antriebslosigkeit waren die Folge. Eine Medizinerin sprach von einer posttraumatischen Belastungsstörung, von Depression. Noch heute sieht die 21-Jährige manchmal Bilder von dem Angriff vor dem Einschlafen.

