Amtsgericht Dachau verurteilt 58-Jährigen wegen Geldwäsche

Wegen Geldwäsche befasste sich Justitia mit einem 58-Jährigen. © IMAGO/Blatterspiel

Vor Gericht kristallisierte sich eine bemerkenswerte Version heraus, wie Halunken in Deutschland versuchen, ergaunertes Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen.

Dachau – In einem Strafprozess, den Richter Tobias Bauer am Amtsgericht Dachau zu verhandeln hatte, ging es um einen Fall von Geldwäsche, der alle im Sitzungssaal Anwesenden zunächst vor Rätsel stellte. Immer wieder musste Bauer beim Angeklagten, einem 58-jährigen Kroaten, der heute in Karlsfeld lebt, nachfragen, weil ihm dieser immer wieder neue, sich zum Teil widersprechende Geschichten auftischte.

Bekannter bittet 58-Jähriger um Hilfe für eine Beannten

Alles begann Mitte Januar 2022 mit einem Anruf eines Hoteliers aus Baden-Württemberg beim Angeklagten. Der Bekannte bat dabei den 58-Jährigen um Hilfe für einen weiteren Bekannten aus Bosnien, der in Deutschland gewesen sei und einen Arbeitsunfall erlitten habe. Um ihm die medizinische Erstversorgung und die Rückreise in seine Heimat zu ermöglichen, solle der Angeklagte dem Verunfallten, den er gar nicht kannte, 500 Euro leihen. Das Geld bekomme er zurück, wenn der Verunfallte sein Auto verkauft habe, so der Hotelier am Telefon.

Und tatsächlich: Am 3. Februar erhielt der Angeklagte eine Überweisung in Höhe von 16 200 Euro von einem Konto bei der Sparkasse Oldenburg auf sein eigenes überwiesen. Davon durfte er 500 Euro zur Schuldentilgung und weitere 200 Euro als Aufwandsentschädigung behalten. Die restlichen 15 500 Euro hob der Angeklagte noch am selben Tag ab und gab sie einem Busfahrer mit, der das Geld nach Bosnien brachte.

Geld stammt von Gaunerei beim Online-Banking

Tatsächlich stammte das Geld aber von einem Mann aus Oldenburg, bei dem sich Unbekannte Zugang zu dessen Handy verschafft hatten. In den Tagen danach hoben die Gauner via Online-Banking fünfmal Geld vom Konto des Opfers ab – insgesamt 50 200 Euro. Eine Tranche in Höhe von 16 200 Euro wanderte schließlich auf das Konto des Angeklagten.

Wie das Ganze aufflog, erklärte ein Fahnder der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck in der Hauptverhandlung: „Es ist eine Mitteilung der Sparkasse Oldenburg an das Landeskriminalamt eingegangen, wegen möglicher Geldwäsche.“ Die Kripo begann zu ermitteln, „und wir wurden misstrauisch, weil die Einzahlung und die Abhebung vom Konto des Herrn... am selben Tag erfolgte“, so der Polizist weiter.

Der Staatsanwalt machte in seinem Plädoyer klar, dass der 58-Jährige „durchaus in Betracht gezogen hat, dass das Geld aus einem kriminellen Geschäft stammt“. Er forderte eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro gegen den bislang nicht vorbestraften Angeklagten. Der wiederum behauptete, auf keinen Fall mit Vorsatz gehandelt zu haben. „Es ist kompliziert“, meinte er schlicht.

Richter Bauer war sich wiederum sicher, dass der 58-Jährige „die Umstände erkannt hat, dass das Ganze nicht legal sein kann“. Aus Gleichgültigkeit habe er dennoch gehandelt – und damit mit bedingtem Vorsatz. Der Vorsitzende verurteilte den Angeklagten daraufhin zu einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro.

