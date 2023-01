Alle zwei Wochen kommt ein voller Bus im Landkreis Dachau an

Von: Stefanie Zipfer

Erste Station für Flüchtlinge im Landkreis Dachau: die Unterkunft im früheren Edeka-Supermarkt, in dem zuletzt ein Reiterfachgeschäft geführt worden war. © Schafflik

Die Flüchtlingssituation im Landkreis Dachau bleibt angespannt. Wie Landratsamtssprecherin Sina Török erklärt, seien die bestehenden Unterkünfte belegt.

Dachau - Allerdings würden weiterhin im Zwei-Wochen-Rhythmus Busse mit je 50 Schutzsuchenden im Landkreis ankommen – die nächsten Ankünfte sind für 12. und 26. Januar angekündigt. Die Personen aus diesen beiden Zuweisungen müssten daher in der Erstaufnahmeeinrichtung in Hebertshausen bleiben. Das Problem: Für alle Flüchtlinge, die danach im Landkreis ankommen, gibt es – Stand heute – keine Unterbringung mehr. „Dann ist wirklich alles voll“, so Török.

Eine Unterkunft in Vierkirchen wurde angemietet

Dennoch sorgt der Landkreis vor. So sei es dem Landratsamt „ganz aktuell gelungen, eine größere Unterkunft in Vierkirchen anzumieten, die ab zirka Mitte, Ende Februar vorerst zirka 80 Plätze bietet“, berichtet Török. „Im Gespräch“ seien außerdem neue Containeranlagen für bis zu 350 Personen sowie die Anmietung „weiterer Bestandsobjekte“.

Die Behördensprecherin betont jedoch, dass diese Lösungen „weder zeitlich konkret absehbar noch insgesamt gesichert“ seien. Die laut Török „letzte Option“, nämlich die Unterbringung der Geflüchteten in Turnhallen oder „ähnlichen Gruppenunterkünften“, sei daher weiterhin nicht vom Tisch. Im Gegenteil: Sollte der Flüchtlingsstrom unvermindert weiter in den Landkreis fließen, „werden wir an der Unterbringung in Turnhallen nicht vorbeikommen“. Die Frage sei hier nur: „Wann? Im März? Oder erst im April?“

Zur Frage, aus welchen Ländern aktuell die meisten Schutzsuchenden nach Deutschland kommen, kann das Landratsamt keine Angaben machen, der Landkreis bekomme die Zuweisungen aus den bayerischen Flüchtlings-Ankerzentren. Von dort seien zuletzt aber mehrheitlich Menschen aus der Türkei und Afghanistan, aber auch aus Syrien, Jemen und afrikanischen Ländern in den Landkreis Dachau verwiesen worden.

Ob diese Nationalitäten dem bundesweiten Zugangsgeschehen entsprechen, wisse man am Landratsamt nicht.

