„An Weihnachten soll keiner allein sein“

Von: Christiane Breitenberger

Wünscht allen Menschen frohe Weihnachten: Christkind Luisa. © roswitha Höltl

Hohenzell – Luisa (9), von Geburt an fast ein Christkind, hat heuer ihre Eltern mit einer Nachricht überrascht: Sie spielt das Christkind am Altomünsterer Weihnachtsmarkt. Wir haben uns das Christkind geschnappt und und mit ihm über Weihnachten gesprochen. Im Interview verrät Luisa, wieso es wichtig ist, an Weihnachtswunder zu glauben, wo das Christkind seine Geschenke her hat und welchen Weihnachtstipp es für alle Leser hat.

Luisa, du bist ja nicht das echte Christkind, oder?

Nein, des Echte bin ich nicht.

Also warst Du eher eine Helferin für das Christkind?

Genau. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das ist. Ein paar kleine Kinder haben auch gedacht, dass ich das richtige Christkind bin. Ich hab natürlich nix verraten.

Und wie ist es so, das echte Christkind?

Also ich stell’s mir richtig nett vor. Und es hat einen goldenen Umhang, ein weißes, langes Kleid und eine Krone – so wie ich sie auch auf hatte.

Glaubst Du, dass wir alle ein bisschen Christkind-Sein in uns tragen können?

Ich finde, dass das schon so ist. Zum Beispiel, wenn wir etwas Nettes für jemanden machen.

Fällt Dir da ein kleines Beispiel ein, wie man anderen leicht etwas Gutes tun kann?

Wenn Kinder aus der Ukraine in unsere Schule kommen und die Sprache nicht verstehen, dann können wir ihnen doch helfen.

Hast Du vielleicht in der letzten Zeit auch anderen geholfen?

Der Oma beim Plätzchen backen, oder wenn sie Milch braucht, hol ich sie ihr aus dem Keller. So können wir dem Christkind auch helfen: Wenn wir einfach Leuten unter die Arme greifen.

Glaubst Du an Weihnachtswunder?

Ja, glaub’ ich! Einmal hab’ ich vom Christkind etwas bekommen, das ich mir gar nicht gewünscht hab, und dann hat es mit aber so richtig viel Spaß gemacht.

Das Christkind kennt Dich eben gut.

Und wie.

Was sagst Du Menschen, die nicht an Weihnachtswunder glauben?

Ich finde, wenn man nicht an Weihnachtswunder glaubt, sollte man das für sich behalten. Oder es zumindest nicht so laut sagen. Damit man es nicht für die anderen kaputtmacht, die dran glauben. Weil, wenn ich aussuchen kann, ob ich an was Schönes glaub’ oder nicht, dann glaub’ ich doch lieber dran.

Die Hauptaufgabe des Christkinds ist es doch, Menschen glücklich zu machen. Wie können wir ihm denn dabei helfen?

Ja, wenn wir uns gegenseitig Freude schenken, dann helfen wir ihm doch!

Wie merkst Du an Weihnachten, dass das Christkind da war?

Ich kann seine Glocken hören. Und wenn die Tür aufgeht, dann ist alles ganz verzaubert.

Was ist für Dich das Allerwichtigste an Weihnachten?

Dass man mit der Familie zusammen ist und dass man sich darüber freut, was man hat. Weil manche Menschen im Krieg alles verlieren.

Und jetzt ganz ehrlich: Die Geschenke sind schon auch wichtig, oder?

Ja, auf jeden Fall sehr wichtig (lacht).

Wo glaubst Du, bekommt das Christkind seine Geschenke her?

Ich glaube, das hat ein Lager. Und immer, gleich wenn Weihnachten vorbei ist, füllt es das wieder auf. Dann hat es an Weihnachten keinen Stress.

Und wie schafft es das Christkind, überall gleichzeitig zu sein?

Na ja, nicht überall auf der Welt glaubt man an das Christkind. Woanders kommt zum Beispiel der Weihnachtsmann. Also muss das Christkind nicht überall gleichzeitig sein.

Was darf an Weihnachten nie fehlen?

Es darf nie fehlen, dass man mit der Familie zusammen ist, dass man sehr viel Spaß hat und dass man viel spielt.

Hast Du als Christkindl-helferin einen Weihnachtstipp für unsere Leser?

Dass man Weihnachten nicht allein verbringt, sondern was mit seinen Liebsten macht. Und vor allem, dass man an Weihnachten nicht streitet.

