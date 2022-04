MD-Gelände Dachau: Angst vor „Schachtelhausen“

Von: Stefanie Zipfer

Blicken sorgenvoll auf ihre künftige Nachbarschaft: Helmut Pentenrieder, Martin Lehn, Harald Scholze und (verdeckt) Theo Gruber (von rechts). Da sackt mir mein Wohnzimmer ein! Anlieger Helmut Pentenrieder befürchtet Schäden durch die Baggerarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen MD-Papierfabrik. © Norbert Habschied

Die Bebauung des MD-Geländes im Herzen Dachau könnte bald beginnen. Anwohner sind in Sorge, dass ihre Häuser Schaden nehmen könnten.

Dachau – Nach Jahren des Stillstands soll es in diesem Jahr endlich vorangehen auf dem ehemaligen MD-Gelände, einen Bebauungsplanvorentwurf gibt es bereits. Doch bei den Anwohnern wächst langsam die Sorge. „Was kommt da auf uns zu?“, fragen sie. Und vor allem: „Wann werden wir endlich in die Planung einbezogen?“

Wenn Helmut Pentenrieder aus seinem Wohnzimmerfenster schaut, blickt er in ein riesiges Loch. In monatelanger, präziser Arbeit hatte das niederbayerische Bauunternehmen Karl im Auftrag der Isaria Projektentwicklungs GmbH die Reste der MD-Papierfabrik abgebrochen und den Boden des Areals saniert. Vier Meter tief hatten die Bagger ins Erdreich gegraben – und sich dabei immer weiter Pentenrieders Haus an der Martin-Huber-Straße genähert.

Anwohner des MD-Geländes Dachau befürchtet: „Da sackt mir mein Wohnzimmer ein!“

Das Problem: Pentenrieders Haus hat keinen Keller, und als ihm die Bauarbeiter auf Nachfrage erklärten, sie sollten die vier Meter bis direkt an sein Anwesen buddeln, brach bei ihm die Panik aus: „Da sackt mir mein Wohnzimmer ein!“

Pentenrieder setzte einen hektischen Anruf zur Isaria ab und konnte bewirken, dass es direkt vor seinem Haus erst einmal nicht in die Tiefe geht. Doch Pentenrieders Erlebnis schreckte viele Nachbarn auf. Sie fragen sich: „Was passiert da? Was kommt da bei den Bauarbeiten alles auf uns zu?“

Die Kommunikationspolitik der Stadt befriedigt Pentenrieder und seine Nachbarn Harald Scholze, Theodor Gruber und Martin Lehn dabei nicht. „Die letzten Jahre ist nicht mit uns kommuniziert worden. Die ganze untere Stadt fühlt sich absolut nicht eingebunden!“ Für ihre Angst, dass „vor unserer Haustür ein Schachtelhausen gebaut“ wird, würden sie von den Politikern „keinerlei Verständnis“ erfahren.

Dabei würden die Nachbarn nicht nur gern Grundsätzliches besprechen – etwa Informationen über ein Verkehrskonzept oder Gebäudehöhen –, sondern auch Antworten auf ganz praktische Fragen bekommen. Zum Beispiel: „Wird da später gespundet?“ oder „Was passiert bei etwaigen Bauschäden? Brauchen wir statische Gutachten?“ Die Isaria, da ist sich die Nachbarschaft sicher, „hat für solche Fälle eine Armada von Anwälten“.

Beim Thema Bauschäden sprechen sie nämlich aus Erfahrung. Harald Scholze zufolge hat es vor einigen Jahren „nach dem Bau der ICE-Strecke in manchen Häusern Risse in Fliesen und Mauerwerk gegeben“. Ersetzt worden sei dieser Schaden jedoch nie: „Die Versicherung wollte, dass ein Eins-zu-eins-Zusammenhang zwischen Schaden und Bauarbeiten an der Bahnstrecke nachgewiesen wird. Dafür hätten wir aber schon deutlich vor Baubeginn ein Gutachten gebraucht.“

Wünschen würden sich die besorgten Dachauer daher ein Gespräch – egal in welcher Form –, bei dem alle „Entscheider“ am Tisch sitzen. Klar sei ihnen, dass „wir die Bebauung nicht verhindern können. Das wollen wir ja auch gar nicht.

Aber wir wollen eine Bebauung, mit der wir leben können“! Von einem Dialog würden alle Seiten profitieren, glaubt Lehn. Wenn man nämlich im Vorfeld – und damit noch vor Beginn des offiziellen Bebauungsplanverfahrens – unter der Ägide des Oberbürgermeisters wichtige Dinge einvernehmlich löse, dann könnten die Dachauer in 20 Jahren auch nicht sagen: „Den ganzen Schmarrn da haben wir dem Hartmann zu verdanken.“

Die Hoffnung Lehns, dass es vielleicht zu einer Art Runden Tisch mit OB, Bauamt, Stadtrat und Isaria kommt, dürfte nicht erfüllt werden. Ariane Jungwirth, Leiterin der Abteilung Stadtplanung im Rathaus, betont vielmehr, dass „in den Jahren 2015 und 2016 schon vor dem eigentlichen Bebauungsplanverfahren Bürgerbeteiligungen mit Planungswerkstätten und Ausstellung der damaligen informellen Planentwürfe unter großer Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt“ wurden.

Eine „große Zahl von Anregungen aus der Bürgerschaft“ sei dann „als Planungsvorgaben festgelegt“ und am 1. Februar dieses Jahres in den Bebauungsplanvorentwurf eingeflossen.

Aber Jungwirth verspricht: „Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung und im Rahmen der Auslegung der Planunterlagen noch (mindestens) zweimal Gelegenheit zur Information haben und Anregungen für die Planung einbringen können.“

Die Anwohner beruhigen kann sie insofern, als „das Planungsziel ist, dass aus Gründen des Nachbarschutzes zu den außerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Grundstücken an der Martin-Huber-Straße und Ludwig-Thoma-Straße die Abstandsregelungen der Bayerischen Bauordnung einzuhalten sind“.

Heute noch die Häuser der Nachbarschaft begutachten zu lassen, um spätere, durch Bauarbeiten verursachte Schäden ersetzt zu bekommen, lohnt sich Jungwirth zufolge auf alle Fälle: „Es ist noch nicht zu spät. Der Bebauungsplanentwurf muss noch das gesamte dafür vorgeschriebene Bebauungsplanverfahren durchlaufen, bevor Baurecht auf dem ehemaligen MD-Gelände entstehen wird.“

Ob die Angst vor „Amperhattan“, wie Theo Gruber es nennt, damit zerstreut wird, ist offen. Auch das Architekturforum hatte zuletzt die Bitte geäußert, sich lieber etwas mehr Zeit zu lassen, um das MD-Gelände am Ende der „Kunststadt Dachau“ angemessen zu bebauen.

Apropos Architekturforum: Dessen Konzeptstudie, die den Stadträten vorgelegt wurde und auch im Internet einsehbar ist, soll nach dem Willen von ÜB/FDP nun auch noch einmal offiziell im Stadtrat vorgestellt werden. Der Bau- und Planungsausschuss wird über dieses Ansinnen bereits in seiner nächsten Sitzung am morgigen Dienstag um 14.30 Uhr entscheiden.