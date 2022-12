32-Jährigem aus Landkreis Dachau droht lange Haft - Anklage wegen Kindesmissbrauchs

Zwischen einem 32-jährigen und seinem 13-Jährigen soll es mutmaßlich zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Der Prozess zur Anklage wegen Kindesmissbrauchs startete am 22. Dezember im Münchner Landgericht. Die Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen.

München/Dachau – Bereits vor Prozessbeginn am 22. Dezember verkündete Verteidiger Joachim Schwarzenau auf dem Gang des Münchner Landgerichts, dass sein Mandant, ein 32 Jahre alter Mann aus dem westlichen Dachauer Landkreis, die Anklagevorwürfe einräumen werde. Vieles in dem Prozess ist typisch für Fälle von Kindesmissbrauch. Aber nicht alles.

Mehreren sexuelle Handlungen mit dem 13-Jährigen

Typisch ist, dass der Angeklagte als Bekannter des Stiefvaters dem Umfeld der beiden mutmaßlichen Opfer, zwei 13 und 16 alten Jungen, zuzurechnen ist. Typisch ist auch, dass sich das Geschehen gesteigert hat: Anfangs hat man sich getroffen, um gemeinsamen Hobbys nachzugehen. Ab Ende 2020 übernachtete der jüngere der beiden Brüder mit Zustimmung der Eltern häufig bei dem Angeklagten. Laut Anklage hat der 32-Jährige eine „Obhutsfunktion“ für den Buben wahrgenommen. Bei diesen Gelegenheiten kam es zu mehreren sexuellen Handlungen, die der Angeklagte an sich vornehmen ließ oder im Beisein des Kindes an sich vornahm.

16-Jährigen versorgte er mit Drogen

Darüber hinaus muss sich der 32-Jährige, der angab, vor seiner Inhaftierung Ende 2021 als Baugeräteführer gearbeitet zu haben, wegen illegalen Drogenhandels verantworten. Er hat nämlich den älteren Bruder des 13-Jährigen mehrfach mit Drogen versorgt: unter anderem mit Marihuana und Ecstasy. In einem Fall hat er dem nach Drogeneinnahme laut Anklage „in seiner Willensbildung und -äußerung jedenfalls massiv eingeschränkten“ 16-Jährigen einen Zungenkuss gegeben.

Zu privat: Öffentlichkeit wird ausgeschlossen

Typisch für Prozesse dieser Art ist, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden ist. Allerdings nicht erst beim Abspielen der Videovernehmung der beiden Buben, die sich als Nebenkläger beteiligen. Sondern bereits bei der Einlassung des Angeklagten. Sein Mandant wolle sich zur Sache äußern, erklärte Verteidiger Schwarzenau. Dabei würde er „Details aus dem Intimbereich“ preisgeben, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien.

Nachdem neben der Staatsanwaltschaft auch Anwalt Jürgen Lietz, der die beiden Jungen vertritt, „keine Einwände“ signalisierte, gab die Strafkammer dem Antrag Schwarzenaus statt. Die Angaben des Angeklagten „berühren den Kernbereich der persönlichen Lebensführung“, hinter dem das Öffentlichkeitsinteresse zurückstehen müsse, begründete der Vorsitzende Richter Martin Hofmann den Beschluss.

10 000 Euro jeweils als Täter-Opfer-Ausgleich

Ebenfalls typisch für Missbrauchsprozesse, in denen die Sachlage klar ist, ist, dass der Angeklagte um einen Täter-Opfer-Ausgleich bemüht ist. So auch hier: 10 000 Euro hat der 32-Jährige im Vorfeld an jeden der beiden Jungen bezahlt. Außerdem hat er angekündigt, eine Sozialtherapie zu machen. Vor dem Hintergrund hätten die Beteiligten eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als viereinhalb Jahren „als nicht unrealistisch bezeichnet“, berichtete Richter Hofmann aus einem bei Haftbefehlseröffnung geführten Rechtsgespräch.

Angeklagter wollte Liebesbeziehung mit 13-Jährigem

Untypisch ist allerdings, dass es dem Angeklagten bei den Taten offenbar um mehr als sexuelle Befriedigung ging. Gegenüber dem 13-Jährigen habe er mehrfach geäußert, „dass er ihn liebe und eine Beziehung mit ihm wolle“, heißt es in der Anklage. Wegen des absehbaren Geständnisses hat das Gericht nur einen weiteren Verhandlungstag Anfang nächsten Jahres angesetzt.

VON ANDREAS MÜLLER