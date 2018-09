Anonymer Briefschreiber bedroht Demo-Teilnehmer

Dominik F. (Schutzname) und seine Frau haben sich am Demonstrationszug in Dachau gegen die AfD beteiligt. Hinterher bekamen sie einen anonymen Hassbrief zugeschickt. Aber F. will sich auf keinen Fall einschüchtern lassen.

Landkreis – Dominik F. ist eigentlich nicht der Typ, der schnell irgendwohin läuft und demonstriert. Vor dem Auftritt der AfD-Politikerin Beatrix von Storch Anfang September in Dachau war er noch nie auf einer Demonstration. Doch diesmal wollte er aufstehen. Ein Zeichen setzen. Ein „Zeichen gegen hetzerische Politik“, wie er sagt. Also beteiligte er mit mehr als 2000 Menschen am Demonstrationszug gegen die AfD. Die Aktion hatte der Runde Tisch gegen Rassismus Dachau organisiert.

Das Problem: Jemand filmte den Zug und stellte das Video ins Internet. Auch Dominik F. ist auf dem Video zu sehen. Tage später bekam die Familie einen anonymen Hass-Brief geschickt. Alles mit einer Schreibmaschine getippt. Der Schreiber hatte das Ehepaar F. auf dem Video erkannt. F. ist geschockt: „Ich fühle mich wie zu Stasi- oder Gestapo-Zeiten. Wo man aufpassen muss, wo man hingeht, wo man aufpassen muss, was man sagt.“ F. wertet den Brief ganz klar als Einschüchterungsversuch. „Die wollten damit sagen: ,Ihr habt da nicht hinzugehen.’ Und: ,Wir wissen, wo ihr wohnt.’“

Doch Dominik F. und seine Frau wollen sich auf keinen Fall einschüchtern lassen. „Das wäre ja noch schöner, dann erreichen die ja, was sie wollen!“ Er will künftig erst recht demonstrieren, wenn er damit ein Zeichen gegen Rassismus und Hetze setzen kann. „Wir haben heuer erst die KZ-Gedenkstätten in Auschwitz und Birkenau besucht. Man darf bei Rassismus und Hetze nicht einfach wegschauen.“

Es ist dieser eine Satz, der Dominik F. vor einem Jahr durch Mark und Bein ging. Den er nicht vergessen kann. „Wir werden sie jagen!“ Das hatte AfD-Politiker Alexander Gauland gesagt, als seine Partei 2017 in den Bundestag einzogen war.

Noch heute ist Dominik F. geschockt über diese Aussage: „Wo sind wir denn? Wir sind in einem freien Land. Wir sollten alle miteinander reden. Hier wird niemand gejagt! Ganz egal welche Hautfarbe, Religion oder Parteizugehörigkeit er hat.“ Ein derart beleidigender, anonymer Brief sei einfach nur eines: „feige“! Deshalb erstattete F. auch Anzeige. Damit möchte er auch herausfinden, ob noch andere solche Briefe bekommen haben. Der Dachauer Polizei sind noch keine weiten Fälle bekannt. Polizeihauptkommissar Günther Findl sagt: „Wer beleidigende oder bedrohliche Briefe bekommt, kann immer zu uns kommen.“ Zwar sei die Erfolgsaussicht, anonyme Briefeschreiber zu ermitteln, gering, aber wenn es einen Tatverdächtigen gibt, könne man die Fälle zumindest miteinander in Verbindung bringen.

Christiane Breitenberger