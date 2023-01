Anschaffung auf eigene Kosten

Von: Stefanie Zipfer

Solche Balkon-Kraftwerke sollen auch in Dachau grünen Strom liefern. © Archiv

Es wäre ein Beitrag zur Energiewende. Doch die Stadt Dachau will die Anschaffung von Balkonkraftwerken nicht fördern.

Dachau – Die Energiewende für alle schwebte zuletzt der ÜB/FDP im Dachauer Stadtrat vor. Ihr Plan, so Stadtrat Peter Gampenrieder: Dass die Nutzung von Photovoltaik nicht nur in den Händen von Haus- und Grundstücksbesitzern liegt, sondern auch Mietern offen steht. Wie: mittels Balkonkraftwerken!

Diese Mini-Photovoltaikanlagen sind im Nu auf dem Balkon errichtet und gewinnen Strom durch Solarenergie. Die Stadt, so die Idee von ÜB/FDP, könnte diese Geräte ja mit einer kleinen Pauschale fördern – wie etwa die Gemeinde Petershausen – oder in das noch zu erarbeitende städtische Klimaschutzkonzept integrieren. „Die Energiewende gelingt nur, wenn möglichst viele mitmachen und jeder einen bescheidenen Beitrag leisten kann“, so Gampenrieder.

Bei der Verwaltung, den Stadtwerken sowie den Kollegen im Stadtrat stieß die Idee jedoch auf keine Gegenliebe. Der Beitrag, den die Balkonkraftwerke zur Energiewende leisten, sei nämlich zu bescheiden.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: So ist auf einem Balkon einfach wesentlich weniger Platz als auf einem Dach, weshalb die Paneele wesentlich kleiner sind – und die Stromausbeute entsprechend wesentlich geringer. Zweitens hat der Gesetzgeber mit 600 Watt ein Limit für den Balkon-Stromgewinn gesetzt, da so eine Überforderung des hausinternen Stromnetzes verhindert und der Gefahr von Hausbränden entgegengewirkt werden soll.

Dass Kleinvieh auch Mist macht, gesteht die Stadtverwaltung der ÜB/FDP-Idee zwar zu: So sei bei „guter Südausrichtung“ und einer installierten Anschlussleistung von 300 Watt „eine Jahresstromerzeugung von zirka 250 kWh oder mehr möglich“. Allerdings brauche es dafür keine Förderung oder Anschubfinanzierung: Bei guten solaren Strahlungsbedingungen sei das kleine Haushaltskraftwerk nämlich binnen sechs bis zehn Jahren amortisiert.

Umweltreferent Thomas Kreß (Grüne) verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Miniphotovoltaikanlagen im Internet schon ab 300 Euro zu haben seien. Er frage sich daher: „Müssen wir da wirklich ein Zeichen setzen? Bringt das was?“

Nein, fand auch Wirtschaftsreferent Andreas Gahr (SPD). Er begrüße die Idee zwar im Grunde, aber angesichts der Dachauer Haushaltslage rate er von einer Förderung von Balkonkraftwerken ab. Zu bedenken sei zudem auch: „Wenn sich ein Produkt auf dem Markt nicht durchsetzt, dann hat das schon seine Gründe.“