Anstrengendes Abschlussjahr für die Abiturienten aus dem Landkreis Dachau

Mit Maske, Abstand und Corona-Test im Vorfeld haben die Abiturienten in Bayern in den vergangenen Tagen ihre Prüfungen abgelegt.

Kein Ball, schwere Matheprüfung, monatelanges Homeschooling

Wechselunterricht, Maskenpflicht, Selbsttests – und in diesem ganzen Chaos auch noch Abschlussprüfungen. Sechs Abiturienten berichten von ihren Erfahrungen, ihren Herausforderungen und ihren Zukunftsplänen.

Landkreis – Das diesjährige Abitur muss unter besonderen Bedingungen stattfinden: Maskenpflicht im Klassenraum und freiwilliges Testen am Vortag der Abschlussprüfungen. Landesweit schreiben die Abiturienten heute ihre dritte schriftliche Abschlussprüfung. Nach den Pfingstferien stehen noch die Kolloquien an. Dann haben es die Abiturienten endlich geschafft.

„Ich hatte schon immer Respekt vor dem Abitur“, sagt Britta Ernst. Die 18-Jährige besucht das Josef-Effner-Gymnasium in Dachau. Durch Corona habe sich die Nervosität auf die Prüfungen noch erhöht.

„Von der Maske haben mir während dem Mathe-Abi irgendwann die Ohren wehgetan“, berichtet Johannes Blank vom Ignaz-Taschner-Gymnasium. Er habe immer mal wieder seine FFP2-Maske lockern müssen. Am Gymnasium Markt Indersdorf hatten die Abiturienten da mehr Glück: Dort durften die Schülerinnen und Schüler für eine kurze Maskenpause „zum Durchschnaufen“ auf den zum Klassenzimmer dazugehörigen Balkon gehen, wie der 18-jährige Arnbacher Leonard Lerchl berichtet.

Doch weniger die Coronaregeln haben für allgemeine Aufregung gesorgt, sondern vielmehr das Mathe-Abi. „Ich fand die Aufgaben schon ziemlich mies“, erzählt Emily Wester vom Ignaz-Taschner-Gymnasium. Die 19-Jährige habe sich ein „faires Abitur“ gewünscht. Die Dachauerin fürchtet nun sogar um ihren Studienplatz. In einer bayernweiten Petition fordern Schüler und Eltern eine großzügigere Korrektur. Auch Sude Deveci vom Gymnasium Markt Indersdorf hat die Petition unterzeichnet. Ihr zufolge habe es kaum Standardaufgaben gegeben.

„Beim ersten Lockdown haben die Lehrer es relativ schlecht hinbekommen, uns von zuhause zu beschulen“, erinnert sich Janis Habschied vom Effner-Gymnasium. Der 18-Jährige sei zu dieser Zeit „relativ schlecht“ mit dem Stoff mitgekommen. Auch Sude Deveci hat manche Fächer damals hinten angestellt und nur das Mindeste dafür getan. Am belastendsten war für sie die Ungewissheit, wie man an seine Noten gelangt. Britta Ernst, bei der die ganze Familie im Homeoffice ist, fand es „echt anstrengend, immer mit den gleichen vier Leuten zuhause zu sitzen“.

Beim zweiten Lockdown ist Habschied zufolge die Kommunikation dann besser geworden. Trotzdem sei es schwer, mit den Lehrern ein Gespräch aufzubauen oder aufzupassen. „Man sieht ja keine Gesichtsausdrücke, nur die Maske.“ Von den Lehrern haben sich die Abschlussschüler bei ihrer Abiturvorbereitung alle gut unterstützt gefühlt.

Mit einer Sache hatten alle der von uns befragten Abiturienten während der letzten beiden Schuljahre jedoch zu kämpfen: ihrer Motivation. „Es ist einfach etwas anderes, ob man früh aufsteht, um in die Schule zu gehen oder ob man kurz vor acht in Jogginghose oder Schlafanzug seinen Laptop anmacht“, meint Johannes Blank. Deveci hat sich mit der Zeit immer schläfriger und schlapper gefühlt. „In unserem Alter macht man viel, man geht auf Partys, macht Sport. Das bricht alles weg. Da ist es schwer, die Motivation zu behalten,“ so Janis Habschied.

Kein Abistreich, kein Abiball, keine Abifahrt: Auch in diesem Jahr müssen die Abitraditionen ausfallen – zum großen Bedauern aller Betroffenen. „Wir haben bei den vorherigen Jahrgangsstufen gesehen, was sie sich alles einfallen haben lassen. Natürlich hat man sich darauf gefreut, nun selbst endlich an der Reihe zu sein“, meint Wester. „Solche Feierlichkeiten gehören einfach dazu in den ganzen Prozess“, so Lerchl. Auch wenn das alles nicht optimal gelaufen sei. „diese Zeiten erfordern eben besondere Opfer“. Für Ernst ist vor allem die zeremonielle Zeugnisverleihung ein essenzieller Bestandteil des Abschlusses. Sude Deveci hat sich vor allem auf die Studienfahrt gefreut. „Das hat echt gefehlt. Auch eine größere Seminararbeitsabgabeparty wäre toll gewesen.“

Zukunftspläne haben die sechs Abiturienten auch trotz Corona schon geschmiedet. Britta Ernst will ins Ausland. Eigentlich wollte die 19-Jährige als Au Pair ein Jahr nach Neuseeland gehen. Wegen Corona wird es nun Frankreich. „Wenn Corona nicht wäre, hätte ich nach dem Abi ein Jahr Auszeit genommen“, sagt Janis Habschied. So wird er nun wie der Rest sofort zu studieren beginnen. Doch davor geht es bei allen noch mit Freunden in den Urlaub.