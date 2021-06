Ansturm auf die Passämter

Reisefieber im Landkreis Dachau

Viele Landkreisbürger hat das Reisefieber gepackt. Für den Auslandsurlaub brauchen sie einen gültigen Pass. In Dachau gestaltet sich genau das gerade schwierig.

Landkreis – Das Bürgerbüro in Dachau arbeitet auf Anschlag. Aufgrund der sinkenden Coronazahlen wollen viele Landkreisbürger endlich in den langersehnten Urlaub. Für die Auslandsreise sind gültige Ausweisdokumente erforderlich. Diese sind während des Lockdowns allerdings häufig abgelaufen. Weil man nicht reisen durfte, hätten viele jetzt erst festgestellt, dass ihre Papiere nicht mehr gültig sind, meint Hauptamtsleiter Josef Hermann.

3500 unbearbeitete Terminanfragen

Groß ist daher der Andrang auf das Dachauer Einwohnermeldeamt. Ebenso groß ist aber auch der Rückstau, der durch die Corona-Pandemie bei der Behörde verursacht wurde. 3500 Terminanfragen müssen seit vergangenen Herbst abgearbeitet werden, sagt Hermann. Zusätzliches Personal stehe dafür allerdings nicht zur Verfügung. Seit März gibt es zwar Sonderschichten, doch auch diese reichen nicht aus, um die große Zahl an angestauten Anträgen zu bewerkstelligen. Für die Einwohner der Stadt Dachau bedeutet das vor allem eins: sehr lange Wartezeiten. Das beanstandete nun auch Stadtrat Peter Straucher (CSU) in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses.

Sechs Wochen Wartezeit auf Termin

Laut Hermann beträgt der Zeitraum, um einen Termin zu bekommen, aktuell bis zu sechs Wochen. Dann erst kann der neue Ausweis beantragt werden. Bis das Ausweisdokument schließlich beim Besitzer landet, können bis zu weitere vier Wochen vergehen. Notfälle, wie Express-Bestellungen oder vorläufige Reisepässe würden bereits vorgezogen werden. Die Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes in Dachau haben alle Hände voll zu tun. Als „erschwerende Bedingung“ käme Hermann zufolge für das Einwohnermeldeamt auch die diesjährige Bundestagswahl hinzu.

Ab Montag keine Termine mehr nötig

Um die extremen Wartezeiten auf eine Terminvergabe zu verringern und die angestauten Anträge endlich abzuarbeiten, ist ab kommenden Montag das Einwohnermeldeamt in Dachau daher auch für Personen ohne Termin geöffnet – trotz der dunklen Vorahnung des Hauptamtleiters, dies könne vor Ort „zu erheblichen Wartezeiten“ führen. Wie das mit den Hygiene- und Abstandsregeln vereinbar ist, werde sich herausstellen.

Situation in Gemeinden angespannt, aber machbar

Ganz so stressig wie in Dachau geht es in den Gemeinden des Landkreises zwar nicht zu, dennoch spüren auch dort die Mitarbeiter in den Passämtern den hohen Andrang an Reiselustigen. „Viele brauchen neue Pässe oder neue Bilder bei den Reisekinderpässen“, sagt Sarah Kothai, stellvertretende Sachgebietsleitung des Einwohnermeldeamtes in Karlsfeld. Dringende Fälle, wenn die Reise bereits gebucht ist, würden die Mitarbeiter des Passamtes, wie Kothai versicherte, „noch unterkriegen“. Das Terminvergabesystem käme den Mitarbeitern dabei zu Gute. „Durch die Terminanfragen wissen wir genau, um welches Anliegen es sich handelt, und können kalkulieren, wie lange wir für die Bearbeitung brauchen“, erklärt Kothai. Die aktuelle Wartezeit beträgt dort derzeit zwei Wochen.

Auch in der Marktgemeinde Markt Indersdorf ist das Einwohnermeldeamt laut Sachbearbeiterin Andrea Günther zurzeit „sehr ausgebucht“. Man merke, dass urlaubstechnisch „jetzt lang nichts gegangen ist“. Die Wartezeit auf einen Termin kann auch dort bis zu zwei Wochen betragen.

Im Gegensatz zum Passamt in Dachau informiert die Indersdorfer Gemeinde ihre Bürger einen Monat im voraus über das Ablaufen der Ausweisdokumente. In Dachau müssen sich die Reiselustigen wohl oder übel noch in Geduld üben. Hauptamtsleiter Hermann rät den Bürgern, „nicht auf den letzten Drücker“ ihre Papiere zu beantragen oder eben vor Ort vorbeizukommen. Wie gut das funktioniert, wird sich nächste Woche dann herausstellen.