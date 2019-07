Es „brummt“ den ganzen Tag

Anwohner klagen über Lärmbelästigung an der Gedenkstätte

von Stefanie Zipfer

In der KZ-Gedenkstätte ist derzeit Hochsaison. Außerdem ist Hochsommer. Für die Anwohner bedeutet dies, dass täglich zahllose Busse an- und abfahren und die wartenden Busfahrer in der Zwischenzeit stundenlang den Motor laufen lassen. Die Gedenkstätte greift nun durch.