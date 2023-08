Apfelhoheit gesucht! Sophie I. sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin

Nach vier Jahren Amtszeit übergibt Sophie I. ihre Apfel-Krone an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. dn © dn

Apfelkönigin Sophie I. sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für ihr Amt.

Landkreis – Der Landkreis Dachau sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für die amtierende Dachauer Apfelkönigin Sophie I. Interessierte Damen oder Herren sind daher aufgerufen, sich mit einer Kurzvorstellung ihrer Person einschließlich Foto zu bewerben.

Daraus soll der persönliche Bezug zum Thema Apfel und die Begeisterung für Produkte aus der Region hervorgehen. Die Unterlagen sind bis 20. August per E-Mail an info@tourismus-dachauer-land.de oder Post an das Dachau-Agil-Projekt Tourismus Dachauer Land in der Münchner Straße 37 in 85232 Bergkirchen-Eschenried einzureichen. Eine Jury wird die eingegangenen Kurzvorstellungen sichten.

Die neue Apfelkönigin wird im Rahmen des Streuobstwiesen-Erlebnistages in Tandern am Samstag, 9. September, durch die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki „gekrönt“ und darf das Zepter von Sophie I. übernehmen. Für zwei Jahre hat die Hoheit das Amt dann inne und vertritt den Landkreis bei Festen, Messen und weitere Veranstaltungen.

Die amtierende Apfelkönigin konnte während ihrer – pandemiebedingt vierjährigen – Regentschaft zahlreiche interessante Persönlichkeiten kennenlernen und sich über dei Arbeitsgemeinschaft „Deutsche Königinnen e. V.“ überregional vernetzen.

Der Höhepunkt ihrer Amtszeit waren für Sophie I. übrigens die Fahrten nach Berlin zur internationalen Grünen Woche.

Für die repräsentativen Auftritte darf sich die neue Hoheit eine Trachtenoutfit aussuchen. Landrat Stefan Löwl und das Team von Tourismus Dachauer Land freuen sich auf zahlreiche Einsendungen.

Grundsätzlich gibt es Apfelköniginnen seit 2016 im Landkreis Dachau. Sophie war die dritte in der Reihe der bislang ausschließlich weiblichen Hoheiten. Ausgerufen hatte das Ehrenamt der Regionalentwicklungsverein Dachau Agil – letzteres steht für Amper-Glonn-Ilm-Land. Gefördert mit Mitteln der Europäischen Union soll der Verein „innovative Ideen zur Entwicklung des Dachauer Lands“ entwickeln.

Seit der Gründung des Vereins wurden laut Dachau Agil 43 Projekte mit einem Investitionsvolumen von knapp 6,5 Mio. Euro umgesetzt. dn/fh