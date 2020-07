Jetzt kann man sich mit dem Handy arbeitslos melden

Eine Arbeitslos-Meldung ohne Behördengang? Das sogenannte Selfie-Ident-Verfahren per Handy macht es möglich.

Dachau – Der Service steht nach Angaben der Agentur für Arbeit Bürgern aus den Landkreisen Freising, Erding, Ebersberg und Dachau, die ihre Arbeitslos-Meldung in der Corona-Zeit nicht persönlich vornehmen konnten, als freiwillige Online-Identifikationsmöglichkeit zur Verfügung.

Normalerweise ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass man sich persönlich arbeitslos melden muss, um den Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend zu machen. In der Zeit der Pandemie kann dies ausnahmsweise auch telefonisch oder online geschehen. Die zugehörige Identitätsprüfung muss aber in jedem Fall nachgeholt werden. Die Arbeitsagenturen bieten nun befristet bis zum 30. September das sogenannte Selfie-Ident-Verfahren an. Damit kann die notwendige Identifikation auch ohne persönliches Erscheinen über Handy oder Tablet erfolgen.

Alle, für die dieses Verfahren möglich ist, bekommen Ende Juli/Anfang August ein Schreiben zugesandt, in dem das Verfahren angeboten und erklärt wird. Betroffene müssen also erst aktiv werden, wenn sie angeschrieben werden.

Der neue Service ermöglicht es den Kundinnen und Kunden, rund um die Uhr und ohne persönliches Erscheinen in der Agentur für Arbeit ihre Identifizierung nachzuholen. Der Schutz der personenbezogenen Daten hat hierbei höchste Priorität. Das Angebotist freiwillig. Sollten sich Bürger dagegen entscheiden, erhalten sie zu einem späteren Zeitpunkt einen Brief, um sich auf herkömmlichem Weg persönlich in ihrer Agentur für Arbeit zu identifizieren.

Für die Online-Identifizierung braucht es drei Dinge: ein App-fähiges Handy oder Tablet mit Kamera, eine stabile Internetverbindung und einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit holografischem Merkmal. Über einen QR-Code auf dem Kundenanschreiben bzw. durch Aufruf der im Schreiben benannten Internetseite erhalten Kunden weitere Infos.

mm