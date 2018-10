Moderne Architektur kann auch schön sein

Das vor knapp 40 Jahren errichtete heutige Dachauer Landratsamt ist viel zu klein für die gewachsenen Aufgaben.

Dachau – Umbau, Sanierung und Erweiterungsbau schieden aus. Machbare Alternativstandorte fehlen. So bleibt wohl nur der Neubau am alten Standort. Eine Ergebnispräsentation des Architektenwettbewerbs zeigte jetzt erste Möglichkeiten dafür auf.

Die elfköpfige Jury aus sechs Fachleuten und fünf Politkern sowie Beamten wählte einstimmig den Entwurf des Architekturbüros h4a Gessert + Randecker Architekten GmbH aus Stuttgart.

Die zwei geschwungenen Baukörper samt doppelstöckiger Tiefgarage für 330 Parkplätze sollen vier beziehungsweise fünf Stockwerke mit einer Gesamthöhe von maximal 18,50 Metern haben. Zum Vergleich: Das derzeitige Landratsamt weist eine Höhe von 16,30 Meter, also nur 2,20 Meter weniger auf.

Hervorstechend beim Siegerentwurf sind die geschwungenen Linien, der Vorsitzende der Auswahljury, Professor Ulrich Holzscheiter aus München, verwies vor allem auf dessen „weiche Geometrie“. In der Nähe von Nachbargebäuden weiche sie „wie ein Boxer in Erwartung eines Gegenschlages zurück“ und passe sich so besonders in die Nachbarschaft ein, wie Holzscheiter sagte. Hier zeige sich, dass moderne Architektur nicht immer nur „quadratisch, rechteckig und steril“ sein müsse, sondern durchaus auch „wohltuend formschön“ sein könne.

Landrat Stefan Löwl, der genauso wie Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann der Jury angehörte, betonte: „Wir sind keine normalen Nachbarn, aber auch nicht überaus kompliziert. Wir wollen vor allem gute Nachbarn sein.“ Deshalb forderte er bei der Vorstellung der prämierten Entwürfe in der Turnhalle der Nikolaus-Lehner-Berufsschule die anwesenden Nachbarn auf, weitere Anregungen frühzeitig an ihn heranzutragen. Nur dann könnten die Nachbarschaftsinteressen und die des Landratsamtes möglichst unter einen Hut gebracht werden!

Erste Anregungen waren bereits bei Workshops laut geworden und neben den Vorgaben der Stadt Dachau in die Wettbewerbsvorgaben mit eingeflossen. So muss das neue Landratsamt künftig vom Bürgermeister-Zauner-Ring und nicht über den Weiherweg erschlossen werden. Die Adresse des neuen Landratsamtes wird demgemäß auch nicht mehr Weiherweg 16, sondern Bürgermeister-Zauner-Ring 5 lauten.

Dort soll es einige Kiss-&-Go-Parkplätze für die im Erdgeschoss des Landratsamtes integrierte Kinderkrippe geben. Auch die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt vom Bürgermeister-Zauner-Ring. Eine großzügige Eingangshalle wirkt als Scharnier zwischen dem nördlichen und dem südlichen Baukörper. Die erfahrungsgemäß besonders stark frequentierten Schalterbereiche wie beispielsweise das Ausländeramt inklusive Wartebereich und Kassensituation sind im Erdgeschoss des südlichen Baukörpers, der an der Stelle des heutigen Landratsamtes entstehen soll, untergebracht.

Im ersten Stockwerk desselben Baukörpers sind ein großzügiges Foyer, der kleine und der große Sitzungssaal für den wegen des Bevölkerungszuwachses im Landkreis ab 2020 vergrößerten Kreistag, ein Multifunktionsraum, der sich auch unterteilen lässt, sowie das Büro des Landrats und weitere Büros vorgesehen. Das Dach beider Baukörper soll begrünt beziehungsweise Photovoltaik vorbehalten werden. Nördlich des nördlichen Baukörpers soll es zwischen ihm und der Sparkassengebäude am Bürgermeister-Zauner-Ring und dem Weiherweg einen kleinen Grünzug geben.

Dachaus Oberbürgermeister machte den unmittelbaren Nachbarn den Neubau-Entwurf damit schmackhaft, dass sie künftig ins Grüne schauen könnten. Der Landrat meinte, wenn dort statt eines Landratsamtes Sozialwohnungen stünden, rückten die bestimmt näher an die Nachbarschaft heran. Auch an eine Hausmeisterwohnung ist gedacht.

Beim Architektenwettbewerb gab es keinen zweiten, sondern nur zwei dritte Preise. Alle übrigen der 20 eingereichten Entwürfe liefen unter „ferner liefen“ und hätten laut Löwl eher an „AOK-Optik“ oder „BND-Architektur“ erinnert denn an einen ansprechenden Verwaltungsbau.

Im Dezember soll nun der Kreistag beschließen, ob die Pläne eines Landratsamts-Neubaus an alter Stelle weiterverfolgt werden sollen oder – trotz derzeit fehlender Alternativen – weiter nach einem anderen Standort gesucht werden soll. Bis Mitte 2019 soll Löwl zufolge die Entscheidung über den Standort gefallen sein und das Bebauungsplanverfahren beginnen, das seinerseits wohl günstigstenfalls ein Jahr dauern könnte. Löwl zufolge könnte Mitte des nächsten Jahrzehnts der Einzug ins neue Landratsamt erfolgen.

Völlig offen ist dabei jedoch die Frage, ob während der Bauphase das gesamte Landratsamt in ein Ausweichquartier umziehen und damit der Neubau auf einmal durchgeführt werden könnte oder ob der Bau etappenweise erfolgen muss.

Alle Wettbewerbsentwürfe

für den Neubau des Landratsamtes am bisherigen Standort können noch bis Samstag, 3. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 4. November, von 10 bis 16.30 Uhr in der Turnhalle der Nikolaus-Lehner-Berufsschule am Heinrich-Neumeier-Platz 1 angesehen werden.

Reinhard-Dietmar Sponder