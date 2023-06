Architektonische Blickfänge

Von: Miriam Kohr

Scheinbar ein Haus ohne Fenster: Wie der Blick aus dem Haus am Weiherweg 2 in Dachau nach draußen aussieht, können Interessierte am 24. Juni erfahren. © Lothar reichel

Zwei besondere Wohngebäude öffnen bei den Architektouren 2023 ihre Türen: ein Haus „ohne“ Fenster und ein Gebäude, das Jahrhunderte auf dem Buckel hat.

Landkreis – Einblick in besondere architektonische Bauwerke bekommen Interessierte bei den jährlichen Architektouren, die heuer unter dem Motto „Architektur verwandelt“ stehen und von der Bayerischen Architektenkammer organisiert werden. In ganz Bayern öffnen am letzten Juni-Wochenende 218 Projekte ihre Türen – darunter sind auch zwei Bauten im Landkreis. Schulen, Kulturgebäude, sakrale Bauten, Verwaltungsgebäude, aber auch Hotels, Plätze und mehr mit einer besonderen Architektur können bei den Touren von außen wie innen entdeckt werden. Im Landkreis Dachau können zwei Wohnungsbauten besichtigt werden, die der Öffentlichkeit sonst verschlossen sind.

Scheinbar ein Haus ohne Fenster steht in Dachau am Weiherweg 2, Ecke Augsburger Straße, das an eine große Scheune erinnert, die doch mitten in der Stadt zwischen Kindergarten und Landratsamt steht. Verantwortlich für das 710 Quadratmeter große Wohngebäude, das im Dezember 2021 fertiggestellt wurde, zeigt sich lynx architecture mit Susanne Muhr und Volker Petereit aus München. Wie der Blick nach draußen durch die vielen senkrechten Holzlatten aussieht und wo das Haus seine Fenster hat, können Interessierte am Samstag, 24. Juni, von 16 bis 18 Uhr entdecken. Da dort maximal 20 Personen einen Blick hineinwerfen dürfen, ist eine Anmeldung per Mail bis 22. Juni an mail@lynx-a.com zwingend notwendig.

Im St.-Birgittenhof 14 wohnen Menschen im Denkmal an der historischen Klostermauer Altomünster. Dort wurde ein Denkmal aus dem 16. Jahrhundert wiederbelebt: zwei Wohneinheiten, Maisonetten, ruhige Dachflächen und eine Ostfassade mit Loggien sind in Holzbauweise entstanden und im Januar 2023 fertiggestellt worden. Für ihre Arbeit wurden die armbrusterprimpke architektinnen aus München auch mit dem Prädikat „Klima-Kultur-Kompetenz“ ausgezeichnet.

Wohnen im Denkmal an der historischen Klostermauer im St. Birgittenhof 14: Hier wurde ein Denkmal aus dem 16. Jahrhundert wiederbelebt. © armbrusterprimpke architektinnen

Allen Architektouren-Teilnehmern wurde heuer erstmals die Möglichkeit gegeben, ihre Klima-Kultur-Kompetenz bei den Projekten zu zeigen. Dafür wurden fünf Nachhaltigkeitskriterien abgefragt und geprüft, darunter Energieeffizienz, Klimaanpassung, Flächeneinsparung, Barrierefreiheit und weitere Aspekte der Nachhaltigkeit. Wie es auf den 238 Quadratmetern genau aussieht, können Interessierte am Sonntag, 25. Juni, bei zwei Führungen von 14 bis 16 Uhr oder von 16 bis 18 Uhr erleben. Treffpunkt ist jeweils am Eingang der Nordseite.

Neben den beiden Besichtigungsterminen am letzten Juni-Wochenende gehören zu den Architektouren auch Busfahrten, ein Klima-Kahoot, mit dem Kinder und Jugendliche ihr Klimawissen testen können, Videoclips von ausgewählten Projekten sowie eine Wanderausstellung zum Angebot. Weitere Informationen unter www.byak.de/architektouren.