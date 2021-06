Architekturforum will bei Umgestaltung des Dachauer Bahnhofs mitreden

Kritik an Siegerentwurf des Ideenwettbewerbs

Von Stefanie Zipfer

Die Sieger des Ideenwettbewerbs zur Umgestaltung des Dachauer Bahnhofs stehen seit Monaten fest. Nach Beratungen im Stadtrat und einer Bürgerversammlung wird aktuell an der praktischen Umsetzung der Pläne gearbeitet. Jetzt aber meldet sich das Architekturforum Dachau zu Wort – und äußert harsche Kritik.

Dachau – Grundsätzlich, betont man beim Architekturforum Dachau, begrüße man es „außerordentlich“, dass die Stadt einen Ideenwettbewerb zur Umgestaltung des Dachauer Bahnhofsareals durchgeführt hat. Was dabei aber herausgekommen sei, finden die Mitglieder weniger gut: So weise „selbst die an erster Stelle prämierte Arbeit umfangreiche Mängel auf“; ohne „umfassende Änderung“ erhielte Dachau mit dem Siegerentwurf eine „unangemessen kleinräumige Struktur am alten Bahnhof“. Das Projekt müsse daher dringend „unter Berücksichtigung neuerer Erkenntnisse“ überdacht und möglicherweise sogar ein weiterer Ideenwettbewerb veranstaltet werden. Wenn dann eine „optimierte Lösung“ vorliegt, müsse ein „informeller Masterplan“ entwickelt werden.

Praktischerweise liefert das Architekturforum die „neueren Erkenntnisse“ für eine „optimierte Lösung“ gleich mit: Sechs verschiedene Varianten für die Gestaltung des Areals arbeiteten sie in einer „Konzeptstudie“ aus und verschickten diese an die interessierte Öffentlichkeit. Kernidee der Studie: ein Bahnhofsvorplatz. Eine derartige freie Platzfläche fehle dem Siegerentwurf nämlich.

Im Stadtbauamt nimmt man die Bemühungen des Architekturforums höflich zur Kenntnis. „Gute Ideen sind jederzeit willkommen“, betont Bauamtsleiter Moritz Reinhold, den „fachlichen Beitrag“ nehme er daher ernst. Dennoch wolle er das Ergebnis des Wettbewerbs, an dem auch „einzelne Vertreter“ des Architekturforums teilgenommen, sich aber nicht durchgesetzt hatten, nicht mehr in Frage stellen. Stattdessen werde aktuell der Siegerentwurf in Abstimmung mit der Bahn und dem Architekturbüro Astoc, das den Wettbewerb gewonnen hatte, „weiterentwickelt“ und Mitte Juli in einer gemeinsamen Sitzung des Umwelt- und Verkehrs- sowie des Bau- und Planungsausschusses den Stadträten präsentiert.

Denn dass der Siegerentwurf einer „Weiterentwicklung“ bedurfte, war den Beteiligten schon im Moment der Preisvergabe klar. Wie berichtet, gab es unter anderem Kritik an Lage und Zufahrt zum Busbahnhof, an der fehlenden Radlunterführung sowie am großen zentralen Mittelbau vor dem alten Bahnhofsgebäude.

Reinhold zufolge sei das Büro Astoc Architects and Planners aus Köln aber erfahren und professionell genug, um die Anregungen aus Dachau routiniert aufnehmen zu können. Natürlich sei mit dem Gewinn des Wettbewerbs kein Auftragsversprechen verbunden gewesen, aber die Astoc-Architekten seien nun mal „sehr gut, drum machen wir mit denen weiter“.

Grundsätzlich sei das Verfahren von Anfang an „ganz transparent“ gewesen, betont Reinhold, weshalb er es nun auch nicht für sinnvoll hält, die Ideen des Wettbewerbs in die Papiertonne zu treten oder am Ende noch einen weiteren Ideenwettbewerb zu veranstalten. „Wie viele Wettbewerbe sollen wir denn noch machen?“ Und, an die Kollegen des Architekturforums gewandt: Auch mit deren Vorschlägen „werden nicht alle Probleme gelöst“.

Insofern möchte der Bauamtsleiter nun lieber in Ruhe weiterarbeiten. An einzelnen Stellen habe man im Astoc-Entwurf so ja auch schon Verbesserungen erreicht, etwa in dem man den Taxiverkehr anders platzierte. Und da er sowie die Wettbewerbsjury ohnehin in vielen Punkten mit den Argumenten des Architekturforums übereinstimmten – etwa was die Gestaltung des Busbahnhofs angeht – kann Reinhold den Kritikern auch ruhigen Gewissens versprechen: „Wir werden sicher die ein oder andere Idee ernsthaft diskutieren.“

Das letzte Wort haben am Ende aber weder das Bauamt, noch die Architekten. Stattdessen werden die Pläne für das Jahrhundertprojekt in den kommenden Jahren noch mehrmals durch die Hände des Stadtrats gehen, auch eine weitere Bürgerbeteiligung ist geplant. Denn darin sind sich wirklich alle einig: Der neue Bahnhof soll gut werden! Architekturforums-Vorsitzender Christian Stadler formuliert es so: Mittels zeitgemäßer Architektur „kann ein Ensemble entstehen, das unverwechselbar zu Dachau passt und gehört“.