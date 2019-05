Die kostenlose Bibliothek für Kunstliebhaber

Seit 2004 kann man in der Dachauer Stadtbücherei am Max-Mannheimer-Platz nicht nur Lesestoff, sondern auch Kunst ausleihen. Im Interview bringt Alexandra Maly die außergewöhnliche Einrichtung näher.

Dachau – Sich einfach mal einen echten Vesely in Wohnzimmer hängen oder ganz abstrakt einen Ralf Hanrieder mit seinen magischen Würfeln? Kein Problem, dank der Artothek der Stadt Dachau. Sie ist so etwas wie eine Bücherei für Kunstwerke und macht es möglich, dass sich wirklich jeder Originalbilder eines Dachauer Künstlers zu Hause aufhängen kann – und das, ohne sie kaufen zu müssen. Im Interview erklärt Alexandra Maly von der Stadtbücherei, was die Artothek genau ist, wer dort Kunstwerke ausleihen kann, und welche Werke die beliebtesten sind.

Frau Maly, was ist die Artothek?

Das ist ähnlich wie eine Bücherei. Nur, dass man eben Kunstwerke ausleihen kann.

Warum hat die Stadt die Artothek ins Leben gerufen?

Die Artothek gibt es seit 2004. Die Idee war, in einer Künstlerstadt wie Dachau Kunst, die schon seit den 60er Jahren angekauft wird, auch den Bürgern zur Verfügung zu stellen. Es gab also erst die Kunstwerke und dann die Artothek. Nicht, wie üblich, eine Artothek, für die gezielt Kunst eingekauft wird.

Welche Kunstwerke bieten Sie dort an?

Wir haben in unserem Bestand etwa 600 unterschiedlichste zeitgenössische Bilder von Dachauer Künstlern. Es gibt kleine Bilder mit den Maßen 20 auf 20 Zentimeter und richtig große mit 1,30 auf 1,30 Meter. Ab Sommer sind die Bilder online einsehbar.

Und wer kann sich diese Werke ausleihen?

Jeder, der einen Ausweis der Stadtbücherei Dachau hat.

Klingt ja einfach. Verläuft die Ausleihe dann auch so unkompliziert?

Ja. Jeder, der möchte, kann sich einfach in unserem Katalog eines der verfügbaren Bilder aussuchen. Dann kommt er donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr bei uns vorbei, und für sechs Monate darf er das Bild mitnehmen. Ab 1. Juni ist unser Angebot sogar kostenlos – zuvor war die Leihgebühr fünf Euro für ein halbes Jahr.

Und wenn mir mehrere Werke gefallen?

Sie können selbstverständlich auch mehrere Bilder ausleihen.

Gibt es Bilder, die immer wieder ausgeliehen werden?

Also, es gibt nicht das eine spezielle Lieblingsbild der Dachauer. Aber einen Vesely oder eine gigi verleihen wir schon immer wieder.

Wer nutzt bisher Ihr Angebot?

Viele Bilder hängen zum Beispiel in Behörden, Schulen und Arztpraxen, aber es sind vor allem Privatpersonen, die sich Kunstwerke bei uns ausleihen.

Was passiert, wenn sich jemand in das Bild, das er sich ausgeliehen hat, wirklich verliebt?

Zum einen kann er die Ausleihe ja immer wieder verlängern – natürlich nur, wenn das Bild noch nicht reserviert ist. Manche haben ihre Kunstwerke auch zwei, drei Jahre.

Ist auch Kaufen eine Option?

Von unserer Seite schon, aber wenn die Leute hören, was das Bild tatsächlich kostet, ist das Interesse schnell wieder weg. Da ist es meist bei weitem günstiger, sich das Bild für zehn Jahre auszuleihen.

Was passiert, wenn ein Bild kaputt geht?

Für solche Fälle sollte jeder eine private Haftpflichtversicherung haben.

Interview: Christiane Breitenberger