Ast durchbohrt Kühlergrill von Lkw

Die Polizei Dachau fahndet nach dem Fahrer eines Sprinter, der Ladung verloren hat. (Symbolbild) © MM-Archiv

Großer Schreck für mehrere Verkehrsteilnehmer am Freitagmittag auf der B 304. Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilt, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem Sprinter samt Anhänger gegen 11.15 Uhr von Karlsfeld in Richtung Dachau. Der Anhänger war mit Grünschnitt beladen, der jedoch nicht mit einem Netz gesichert war. Deshalb flogen einige Äste auf die Straße. Einige Fahrzeuge konnten auf die linke Fahrspur ausweichen und wurden nicht getroffen. Der Lkw eines 36-Jährigen wurde jedoch von einem größeren Ast getroffen, der direkt in den Kühlergrill flog und dadurch einen relativ hohen Sachschaden verursachte. Leider konnte sich der Fahrer des Lkw das Kennzeichen des Anhängers nicht merken, so die Polizei, die nun hofft, dass andere Verkehrsteilnehmer Angaben zu dem Gespann machen können. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich bei der PI Dachau unter Telefon 0 81 31/56 10 zu melden. dn