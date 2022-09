ASV bekommt Halle für 36 Millionen Euro

Ein grauer Funktionsbau aus den 1970er ist die Georg-Scherer-Halle beim ASV. Mittlerweile ist das Gebäude aber baufällig, der Verein braucht einen Neubau. © hab

Die Georg-Scherer-Halle auf dem Dachauer ASV-Gelände ist marode und nicht mehr zeitgemäß. Bei der Planung eines Ersatzneubaus ist die Stadt nun einen Schritt weitergekommen. Dort, wo sich heute die Kunsteisbahn befindet, soll eine moderne Multifunktionshalle für über 36 Millionen Euro stehen.

Dachau – Die aktuelle Georg-Scherer-Halle, findet Stadtrat Jürgen Seidl (FDP), ist „eigentlich gar nicht zumutbar“. Die Schäden an dem Jahrzehnte alten Gebäude sind offensichtlich, bei etwaigen Unfällen stünde der Vorstand in der Haftung. „Wenn da was passiert“, so Seidl zuletzt im Haupt- und Finanzausschuss, „das mag man sich gar nicht vorstellen.“

Tatsächlich tickt die Uhr für die alte Halle. 27 500 Euro musste der Ausschuss am Dienstag beispielsweise genehmigen, um damit die Trennvorhangtechnik auf Vordermann zu bringen. Doch weitere Maßnahmen stehen an. Grundsätzlich, so formuliert es die Stadtverwaltung, „ist die Halle in einem Zustand, der den weiteren Betrieb nur für einen endlichen Zeitraum ermöglicht“. Schon jetzt sei der Betrieb „nur noch unter Auflagen möglich“. Dass der rund 4000 Mitglieder starke Verein, aber auch die Stadt selbst – die ASV-Halle beherbergt den Schulsport der Grund- und Mittelschule Süd sowie eine Kinderbetreuungsstätte – einen zeitgemäßen Neubau brauchen, steht außer Frage.

Das Problem mit der neuen Halle ist nur ein alter Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2017, der besagt: Die Schererhalle soll auf dem Grundstück der jetzigen Kunsteisbahn erreichtet werden; der Neubau darf aber erst erfolgen, wenn gesichert ist, dass eine neu zu errichtende Eislaufstätte zur nächsten Saison betriebsbereit ist. Weil die Stadt aber kein Geld hat, wurde der Eishallenbau im vergangenen Jahr zurückgestellt – mindestens bis zum Jahr 2026. Und auch wenn die Kosten für beide Projekte noch nicht auf den Cent genau feststehen, so weiß Kämmerer Thomas Ernst schon jetzt: Die Ersparnisse der Stadt für beide Bauten „werden nicht reichen“.

Ob man nun die beiden Projekte „entkoppelt“, wie es im Stadtratsjargon heißt, oder ob man statt eines Eisstadions nur eine überdachte Multifunktionshalle baut – wie es ein gemeinsamer Antrag von CSU und SPD vorsieht, war am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss nicht Thema. Vielmehr ging es darum, sich jetzt festzulegen, wie die neue Georg-Scherer-Halle aussehen soll, wenn sie denn irgendwann einmal gebaut werden kann. Denn abgesehen von den Finanzen, so Oberbürgermeister Florian Hartmann, benötige ja das baurechtliche Verfahren seine Zeit. Hartmann: „Wir brauchen sicherlich noch ein bis zwei Jahre, bis wir eine genehmigte Planung haben.“ Anschließend folge ein europaweites Ausschreibungsverfahren. Die unklare Frage der Koppelung der beiden Bauvorhaben, so der OB, „bremst uns zu diesem Zeitpunkt also noch gar nicht“.

Insofern konnten die Stadträte auch relativ entspannt zuhören, als ihnen Architekt Nicolas Neumann vom Münchner Büro „Studio Corso“ sieben mögliche Szenarien vorschlug. Szenario 1 war dabei das einfachste und mit rund 10 Millionen Euro das günstigste: Gebaut würde eine einfache Schulsporthalle. Das Szenario 7 dagegen wäre die Luxusversion einer Dreifachturnhalle: Sie würde den Anforderungen der 1. Volleyball-Bundesliga entsprechen, 2500 Besuchern Platz für verschiedenste Veranstaltungen bieten, über Kinderbetreuungs- sowie mehrere geräumige zusätzliche Sporträume verfügen; zudem würde ein 11 000 Quadratmeter großes Parkhaus gebaut. Kostenpunkt dieser Variante: 44,9 Millionen Euro.

Am Ende entschieden sich die Stadträte im Ausschuss für den Mittelweg: das Szenario 4, das preislich mit geschätzten 36,4 Millionen Euro zu Buche schlägt. In dieser Summe einberechnet sind bereits Baupreissteigerungen von jeweils 10 Prozent für die Jahre 2023 und 2024.

Sportreferent Günter Dietz (CSU) gab zu: „Das ist sicher wahnsinnig viel Geld. Aber wir sollten was machen, was für die Bürger und den Verein auch in Zukunft was Gescheites ist.“ Auch SPD-Stadträtin Anke Drexler warnte davor, „zu klein zu denken“. Der ASV brauche Räume, um sein „erfolgreiches Konzept der Kinderbetreuung fortsetzen zu können“. FDP-Mann Seidl betonte, dass „die Stadt weiter wachsen wird und wir uns deshalb in die Zukunft gerichtet aufstellen müssen“.

Konkret sieht die gewählte Variante auf einer Grundfläche von 4600 Quadratmetern nun folgendes vor: ein Parkhaus mit 241 Stellplätzen, eine Dreifeldhalle, eine Tribüne für 1500 Personen, Platz für Kinderbetreuung und die Geschäftsstelle sowie mehrere Geräte-, Multi- und Fitnessräume.

Nicht erfüllt werden dabei die zuletzt per Brief mitgeteilten Forderungen der Volleyball-Bundesliga GmbH für einen Erstliga-Spielbetrieb. Um Erstliga-Volleyball spielen zu dürfen, bräuchte der Hallenneubau beim ASV nämlich eine lichte Höhe von 12,5 Metern. OB Hartmann berichtete dem Stadtrat, sich die „Freiheit genommen und bei der Volleyball-Bundesliga GmbH nachgefragt“ zu haben, „inwieweit die uns unterstützen würden, wenn wir erstligatauglich bauen“. Die Antwort, so Hartmann, habe erst auf sich warten lassen und sei dann erwartungsgemäß ausgefallen: „Sie unterstützen uns gar nicht.“

Immerhin: Die nun vom Ausschuss gewählte Hallenvariante mit einer lichten Höhe von zehn Metern taugt laut Statuten für den Spielbetrieb in der zweiten Volleyball-Bundesliga.

