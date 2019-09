Sportler gehen lieber heim als ins Sportheim

Die Vereinslokale des ASV und des TSV 1865 stehen – mal wieder – vor einem Pächterwechsel. Zu einem geänderten Freizeitverhalten der Sportler kommt die ungewisse Zukunft der Sportstätten.

Dachau – Erst Sport, dann Geselligkeit. Jahrzehntelang bildete ein kühles Weißbier (gern auch alkoholfrei) den krönenden Abschluss einer Trainings- oder Matcheinheit. Man spielte zusammen Fußball, anschließend saß man im Sportheim noch ein bissl beieinander. Der Wirt der Vereinsgaststätte begleitete dabei oft genug ganze Generationen von Sportlern.

Doch diese Zeiten sind vorbei. „Die Gepflogenheiten haben sich geändert“, sagt Wolfgang Moll, Vorsitzender des TSV Dachau 1865. Die Geselligkeit reduziere sich heutzutage nur noch auf Veranstaltungen; nach dem Training dagegen gehe man immer öfter getrennte Wege: „Das Angebot ist einfach größer geworden“, sagt Moll. „Sogar bei jedem Bäcker kriegt man mittlerweile fertige Mahlzeiten.“

Hinzu kommt: Aus den „in den Vereinen verwurzelten Familienbetrieben“, wie Moll es nennt, sind „knallharte Geschäftsleute“ geworden. Den Wirten ist der eigene Profit – wem mag man es verdenken – wichtiger als ein Sieg der ersten Herrenmannschaft in der Fußball-Kreisliga.

Die Folge: Der Service in vielen Vereinsheimen wird schlechter, die Unzufriedenheit seitens der Vereine wächst, Pächter kündigen oder werden gekündigt, kurz: Eine Kontinuität gibt es nicht mehr, Wirte geben sich die Klinke in die Hand, vielerorts stehen die Vereinsheime oft monatelang leer.

Die beiden großen Dachauer Sportvereine, der ASV und der TSV, kennen dieses Problem nur zu gut. Der Wirt des TSV hat laut Vorsitzendem Moll „zum Jahresende gekündigt, nach zwei Jahren“. Beim ASV sagte Ende Juli – nach nur sechs Monaten – der Pächter Adieu.

ASV-Geschäftsführer Andreas Wilhelm findet es „extrem schwierig“, für seinen Verein einen Wirt zu finden. Klar sei nämlich: „Nur von den eigenen Mitgliedern kann man es nicht machen.“ Für die Großveranstaltungen aber, die an der Gröbenrieder Straße regelmäßig stattfinden, brauche es einen Gastronomen, der es, so Wilhelm, „organisatorisch und betriebswirtschaftlich drauf hat“. Die Großveranstaltungen, etwa die Theaterabende, von einem Caterer beliefern zu lassen, habe sich der ASV daher ebenfalls schon überlegt. Hierfür aber müsse man wissen, wie viele Personen kommen und was genau die konsumieren würden. Am Ende, seufzt Wilhelm, „kommt man immer wieder drauf: Unsere Mischung aus Sport und Veranstaltungen muss einer einfach können.“

Beim TSV sieht Moll die Problematik vor allem darin, dass die Vereinsgaststätte „im Prinzip ein Kellerlokal“ ist, und der Verein sich auf zwei Standorte aufteile. Investitionen in das Lokal an der Jahnstraße will der Verein aber nicht mehr vornehmen, was bei sämtlichen Pächtern – potenziellen wie tatsächlichen – die Frage nach der Perspektive aufwerfe. „Bei uns gibt es keine Planungssicherheit“, gibt Moll zu. Was übrigens auch ASV-Geschäftsführer Wilhelm unterschreiben kann: „Klar, das ist ein Wahnsinnsthema bei uns.“ Wird die ASV-Gaststätte in den kommenden Jahren inmitten einer Großbaustelle stehen? Kein Mensch weiß es aktuell.

Denn: Seit Jahren wird in Dachau diskutiert, über den Bau einer neuen Eishalle, einer neuen Scherer-Halle sowie eines neuen TSV-Sportparks an die Theodor-Heuss-Straße (wir berichteten mehrfach). Wann den Worten Taten – beziehungsweise Bebauungspläne – folgen, ist jedoch unklar.

TSV-Chef Moll betont: „Wir sagen jedem Bewerber, dass, wenn er uns jetzt unterstützt, er die erste Wahl ist für die neue Gastro.“ In einem zukünftigen Sportpark sollte das Vereinsheim „die Zentrale“ werden. Aus dem ersten Stock hätte man einen Überblick über alle Sportstätten, Eltern könnten während des Trainings der Kinder einen Kaffee trinken, Zuschauer während der Spieltage neben Sport auch noch gute Bewirtung erleben. Neben diesem „Alltag und Sport“ sei der Verein, so verspricht Moll, aber auch „offen für andere Festivitäten“.

Ob diese Argumente bei der jüngsten Wirte-Suche verfingen, will Moll nicht verraten. Sicher sei, dass es ab Januar an der Jahnstraße weitergehe: „Es gibt verschiedene Bewerber. Wir treffen eine gute Wahl!“ Beim ASV werden die Sportler ebenfalls nicht darben müssen: Seit September, erklärt Wilhelm, läuft in der Gaststätte zumindest „ein Probebetrieb“.