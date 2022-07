Hoffnung auf Rückkehr der Familie Esiovwa

Große Sorgen bereitet der abgeschobenen Familie Esiovwa ihr neues Leben in Nigeria. Die Kinder leiden unter Durchfall und vermissen ihre Freunde.

Seebrücke diskutiert mit Helferkreisen, Bürgern und Politikern



Die abgeschobene Familie Esiovwa soll wieder zurückkehren. Das fordern Seebrücke und Helferkreise. Doch wie gut stehen die Chancen dafür?

Dachau – Eine Woche ist es her, dass die Seebrücke Dachau gemeinsam mit den Helferkreisen für die Heimkehr der abgeschobenen und gut integrierten Karlsfelder Familie Esiovwa nach Nigeria demonstrierten. Wie berichtet, wurde die auf Schutz angewiesene Familie mit drei Kindern in der Nacht von 11. auf 12. Juli zum Flughafen gebracht und nach Nigeria ausgeflogen. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass die Familie wieder zurückkehren kann?

Infoabend zum Thema Asyl: Seebrücke und Helferkreise äußern Kritik an neuem Gesetz

Die Seebrücke Dachau hat dieses Thema und allgemeine Chancen und Grenzen der bayerischen Asylpolitik bei einer Infoveranstaltung inam Mittwochabend Dachau gemeinsam mit Joachim Jacob, dem Koordinator der 15 Helferkreise im Landkreis Dachau und Vorsitzendem des Verbandes der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer Bayern, „unserVeto“, Nanette Nadolski, ehrenamtliche Unterstützerin für den Landkreis, und interessierten Bürgern und Lokalpolitikern diskutiert.

Auch SPD-Bundestagsabgeordneter Michael Schrodi war gekommen. Und er brachte die ehrenamtlichen Helferkreise auf eine, wie Jacob sagte, „gute Idee“. Es ging darum, die Wiedereinreisesperre aufzuheben. Diese wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bei Ausweisung, Zurückschiebung und auch Abschiebung erlassen. Sie schreibt vor, dass die betroffenen Personen für eine befristete Zeit nicht erneut nach Deutschland einreisen dürfen.

Es ist dringend notwendig, die Wiedereinreisesperre auf null zu setzen!

Schrodi halte es für „dringend notwendig“, diese Wiedereinreisesperre „auf null zu setzen“ – aus humanitären Gründen. Über die Kosten, die durch eine Wiedereinreise entstehen würden, brauche man sich, so Schrodi, keine Sorgen machen. „Ich spende auch gerne im vierstelligen Eurobereich. Auch privat.“ Joachim Jacob sieht in der Aufhebung der Wiedereinreisesperre „einen guten Weg, wie das Landratsamt sein Gesicht wahren kann“.

Nach Abschiebung: Kann Familie Esiovwa nach Dachau zurückkehren?

Wie lange die Wiedereinreisesperre für die Familie angesetzt ist, war auf Nachfrage beim Landratsamt „aus datenschutzrechtlichen Gründen“ nicht zu erfahren. Auch über die Möglichkeit im Fall der Familie Esiovwa, die Wiedereinreisesperre aufzuheben, machte das Landratsamt keine konkrete Aussage. Bei triftigen Gründen könne die Ausländerbehörde eine Einreisesperre verkürzen, hieß es. „Dies ist jedoch eine Einzelfallprüfung, welche nicht abstrakt beantwortet werden kann“, so Landratsamt-Sprecherin Sina Török. Bei einer zwischenzeitlichen Gesetzesänderung – etwa dem Chancen-Aufenthaltsrecht – könne, so Török, eine Neubewertung erfolgen.

Im Chancen-Aufenthaltsrecht sehen der SPD-Bundestagsabgeordnete und die ehrenamtlichen Helfer jedoch keine Möglichkeit, die Familie heimzuholen. Denn die Familie wäre für dieses Recht nicht in Frage gekommen. Gewisse Verfahren in der Dachauer Ausländerbehörde hätten dazu geführt, dass das Chancen-Aufenthaltsrecht gar nicht wirken konnte, bemängelte Schrodi.

Wie berichtet, hatte das Landratsamt dem Familienvater Nicholas Esiovwa eine Beschäftigungsduldung nicht mehr erteilt. „Diese hätte er aber bekommen, wenn er länger arbeiten hätte dürfen“, so Schrodi. Nanette Nadolski ergänzte, dass für die Familie Esiovwa ein Jahr lang eine sogenannte Duldung light galt. Die Familie bekam in dem Zeitraum Sozialhilfen. Nach zwölf Monaten erhielt die Familie wieder eine „normale“ Duldung. Arbeiten durfte der Vater allerdings erst acht Monate später, wie Nadolski erklärte. „Hätte er gleich wieder arbeiten dürfen, hätte er alle Kriterien für Beschäftigungsduldung erfüllt.“ Doch dem war nicht so.

Für Schrodi sei das ganz klar eine Frage der Haltung der örtlichen Ausländerbehörde. „Es gibt Verantwortungen, die nicht auf andere Ebenen weggeschoben werden können.“

Heimkehr der Familie nach Abschiebung: Hoffnung liegt auf der Härtfallkommission

Auch bei der Demo gegen Abschiebung vor einer Woche äußerte der SPD-Politiker scharfe Kritik am Landratsamt. Die Aussage von Landrat Stefan Löwl, wonach die Härtefallkommission mit der Abschiebung einverstanden gewesen sei, sei falsch, sagte Schrodi bei der Versammlung am Rathausplatz. Die Härtefallkommission habe noch nicht einmal getagt.

Befasst sich das Gremium mit dem Fall, bestünde für Joachim Jacob Hoffnung. Denn diese habe schon mehrfach Ausgewiesene zurückgerufen. Argumentieren könne man nicht nur aus humanitärer und moralischer Sicht, sondern auch mit wirtschaftlichen Gründen. Stichwort Fachkräftemangel.

Es könne nicht sein, dass zum einen händeringend Arbeiter gesucht werden und zum anderen bestimmten Menschen das Arbeiten verboten wird, echauffierte sich ein ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer. „Ich werde irre an dieser Politik, die sich vor der Realität verschließt.“ Die Organisation Veto solle sich ihm zufolge mit den Wirtschaftsverbänden zusammenschließen. Das Problem: Der Leidensdruck auf der Unternehmen sei nicht groß genug, wie Nadolski einwendete.

Kontrolle für Ausländerbehörde: Eine Lösung wäre eine Art lokale Härtefallkommission

Neben wirtschaftlichen Argumenten müsse man der Härtefallkommission daher auch klar die Versäumnisse der Dachauer Ausländerbehörde vor Augen halten, so Jacob. „Es macht mich fassungslos, dass die einzelnen Ausländerämter einen so großen Ermessensspielraum haben“, klagte Jacob.

Eine Lösung wäre eine Art lokale Härtefallkommission, Die Anregung kam von der stellvertretenden Landrätin Marese Hoffmann, die ebenfalls an der Infoveranstaltung der Seebrücke teilgenommen hat. Hoffmann bekam für ihren Vorschlag Applaus von den Anwesenden und Zuspruch aus den Reihen der ehrenamtlichen Helfer. „Für eine Behörde, die so viel Macht hat“, so Hoffmann, „muss es eine Kontrollinstanz geben.“

