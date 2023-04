Asyl: Landkreis Dachau wartet weiter auf Hilfe

Von: Stefanie Zipfer

Die Zahl der Asylbewerber im Landkreis Dachau steigt weiter. Die Unterkünfte sind voll belegt. © Sascha Steinach/IMAGO

Die Flüchtlingswelle in den Landkreis Dachau hält unverändert an. Laut Landratsamt wird, dem Zwei-Wochen-Turnus entsprechend, auch am morgigen Mittwoch wieder ein Bus mit Asylbewerbern in Dachau eintreffen. Landrat Stefan Löwl kritisiert die „völlige Missachtung der kommunalen Anliegen“ durch die Bundesinnenministerin.

Dachau – Ende März war eine Delegation aus Dachau nach Berlin gereist (wir berichteten). Ihr Ziel: ein vom CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz einberufener Flüchtlingsgipfel. Gemeinsam mit anderen Lokalpolitikern wollten Landrat Stefan Löwl und seine Begleiter deutlich machen, wie der anhaltende Flüchtlingsstrom die Kommunen finanziell, personell, organisatorisch und gesellschaftlich an ihre Grenzen treibt.

Der Erfolg der Mission ist aber, auch knapp drei Wochen später, noch nicht wirklich erkennbar. „Leider gab es seitens der Bundesregierung noch keine konkreten, hilfreichen Reaktionen.“ Im Gegenteil: Die jüngsten Aussagen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, wonach es „keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit“ geben dürfe, hält Löwl für eine „völlige Missachtung der kommunalen Anliegen“.

Zumal der Flüchtlingsstrom nicht abreißen dürfte: Italien hatte vor wenigen Tagen Alarm geschlagen, dass die Zahl derjenigen Menschen, die per Boot nach Südeuropa zu kommen versuchen, dramatisch ansteigt. Löwl betont, „natürlich die Nachrichten aus Italien und die Einschätzungen aus Griechenland zu verfolgen“. Im Moment hätten sich die steigenden Zahlen noch nicht im Landkreis Dachau niedergeschlagen. Man gehe vielmehr weiterhin von einer Zuweisung von 50 Personen alle zwei Wochen – beziehungsweise 100 Personen pro Monat – aus.

Der nächste Bus in diesem Turnus erreicht am morgigen Mittwoch den Landkreis. Die 50 Insassen kämen „aus aller Welt“, wie Landratsamtssprecherin Sina Török erklärt. Untergebracht würden sie in der Turnhalle an der Steinstraße. Wobei klar ist: Auch diese Unterkunft ist dann voll. Als nächste Unterkunft soll dann das zu einer Unterkunft umgebaute Seniorenheim Esterhofen bei Vierkirchen herangezogen werden. Török gibt allerdings zu, dass hier die Zeit drängt: Die Umbaumaßnahmen hätten sich zuletzt verzögert. Bevor dort Asylbewerber einziehen, müssten noch einzelne Restarbeiten erledigt werden.

Mittelfristig, also im Sommer, sollen dann auch weitere Containeranlagen fertiggestellt werden: eine 200 Personen Platz bietende in Dachau, sowie weitere in Hilgertshausen-Tandern, Altomünster und Sulzemoos.

Die Zahl der im Landkreis registrierten Ukrainer liegt Török zufolge aktuell bei 1445 – nur 72 weniger als im Mai 2022, dem Monat mit den bislang meisten registrierten Ukraine-Flüchtlingen seit Kriegsbeginn. 1067 dieser 1445 Ukrainer sind privat untergebracht beziehungsweise leben in einer eigenen Wohnung. Bei diesen Menschen müsse sich der Landkreis also zumindest nicht um einen Platz in einer Asylunterkunft bemühen.