Attackierte Dame bekommt in Zug Hilfe

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Ein Zug steht am Bahnhof (Symbolbild). © Sehr

Die Polizei hat am Dachauer Bahnhof einen 55-jährigen Mann festnehmen können, der im Zug versucht hatte, eine Mitreisende aus Petershausen (62) zu vergewaltigen.

Dachau - Unterstützung bekamen die Beamten dabei von zwei couragierten Frauen, ebenfalls aus Petershausen, einer 15-jährigen Jugendlichen sowie von Manuela S. Manuela S. (45) schildert die dramatischen Szenen, die sich im letzten Waggon des RB 16 von München nach Ingolstadt abgespielt haben.

45-Jährige drückt Notknopf und stellt sich schützend zur attackierten Dame

„Da stimmt was nicht“, geht es Manuela S. durch den Kopf. Die kaufmännische Angestellte ist auf dem Nachhauseweg von ihrer Arbeitsstelle in München und sitzt unten in dem doppelstöckigen Zug, als es oben, in der 1. Klasse, immer wieder ein Stimmengewirr gibt. Gemeinsam mit der 15-Jährigen läuft sie die Treppe nach oben. Urplötzlich kommt ihr eine Dame entgegen. „Sie hat gezittert und gerufen: Fassen Sie mich nicht an“, erinnert sich Manuela S. Und dann kommt auch schon der 55-Jährige hinterher. Groß, schlank, hektisch. „Ich hatte Angst“, so Manuela S. Trotzdem bleibt die 45-Jährige gefasst. „Ich habe auf den Notknopf einer Sprechanlage gedrückt“, sagt sie. Dann stellt sie sich schützend neben die Dame. Nicht wissend, ob der Randalierer auch gegen sie handgreiflich wird.

Dazu kommt der 55-Jährige, der aus Gütersloh stammt, nicht mehr. Zwar entsteht ein Tohuwabohu, als ein Zugbegleiter hinzu kommt. Denn der 55-Jährige, der sich zuvor an die Dame herangemacht hatte, attackiert nun auch den DB-Mitarbeiter, indem er ihm den Ellenbogen ins Gesicht schlägt. Dem Geschehen ein Ende bereiten schließlich herbeigeeilte Polizisten, die den Randalierer in dem stehenden Zug verhaften.

Manuela S. beruhigt indessen weiter die Dame. „Ich habe ihr alles Gute gewünscht und mich verabschiedet.“ Nach Angabe ihrer Personalien bei der Polizei darf sie endlich nach Petershausen heimfahren.

Wie verhält man sich in einer Notsituation richtig?

Es kann jedem passieren, Zeuge einer Straftat zu werden. Von Geschehnissen, bei denen jemand Hilfe braucht. Doch wie verhalte ich mich in so einer Situation richtig? Wolfgang Hauner, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion München, klärt auf:



„Zunächst ist es wichtig, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen“, so Hauner. Schließlich könne man nicht wissen, ob der Täter bewaffnet ist. Aber man müsse grundsätzlich den Einzelfall betrachten. Wer ist der Helfer? Von einem Polizeibeamten könne man eine höhere Bereitschaft verlangen, einzuschreiten, als von einer kaufmännischen Angestellten wie Manuela S.

Wer sich wie die Petershauserin dazu entschließt, einzugreifen, der sollte den Täter gezielt ansprechen, ihn etwa fragen: Was ist da los? Hilfreich könne sein, so Hauner, sich, wie Manuela S. es tat, mit dem Opfer zu solidarisieren, es etwa an die Hand zu nehmen. Damit signalisiert man dem Täter: Opfer und Helfer kennen sich. Sollte dieses Verhalten den Täter irritieren, helfe der Satz: „Wir gehen jetzt weg“, so der Polizeisprecher.



Ganz wichtig für Menschen, die sich einmischen, sei es, so Hauner, sich unveränderbare Merkmale des Täters einzuprägen, etwa die Haarfarbe, Tätowierungen oder ob er eine Brille trägt.

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.