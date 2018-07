Audi erfasst in Dachau Schüler

Die Polizei Dachau sucht Zeugen für einen Unfall am vergangenen Freitag: Ein Schüler war dabei leicht verletzt worden.

Dachau – Der zwölfjährige Schüler aus Dachau wollte am vergangenen Freitag gegen 18.55 Uhr an der Schleißheimer Straße mit seinem Tretroller die Friedenstraße zwischen wartenden Fahrzeugen überqueren. Dabei wurde er von einem Audi eines 36-jährigen Münchners erfasst, der von der Schleißheimer Straße nach links in die Friedenstraße abbog. Der Schüler wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich bei der PI Dachau unter 0 813 1/56 10 zu melden.

dn