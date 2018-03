Audi-Fahrer missachtet Vorfahrt

Bei einem Unfall an der Indersdorfer Gabel am Donnerstagabend ist ein 27-jähriger Audi-Lenker aus Dachau leicht verletzt worden. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei einen bislang unbekannten Autofahrer.

Dachau–Der 27-jähriger Audi-Lenker aus Dachau wollte laut Polizei am Donnerstag gegen 19.25 Uhr von der Staatsstraße 2050 nach links in die Staatsstraße 2047 einbiegen, missachtete jedoch die Vorfahrt eines 56-jährigen Ford Transit-Fahrers aus München. Bei dem Unfall entstand Gesamtschaden von rund 28 000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt hatte sich vor dem Audi ein unbekannter Autofahrer befunden, der zuerst rechts abbiegen wollte und dann doch in Richtung Dachau fuhr. Eventuell wurde der 27-Jährige dadurch irritiert. Die Polizei bittet den Autofahrer, sich unter 0 81 31/56 10 zu melden. dn