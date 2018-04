Sattelzug mit Gefahrgut verunglückt

Autobahn A8

„Unfall mit Gefahrgut-LKW auf der A8“ – so lautete die Einsatzmeldung für ein Großaufgebot von Rettungskräften am Freitagmorgen (14.04.2018) um 0.16 Uhr. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein LKW-Lenker mit seinem Gefahrgut-Sattelzug auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Sulzemoos und dem Parkplatz Fuchsberg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat die Leitplanke durchbrochen und ist in der Böschung zum Stehen gekommen.