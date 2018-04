Auf „Architektour“ durch den Landkreis

Das Architekturforum Dachau hat im vergangenen Jahr zum dritten Mal den Architekturpreis Dachau verliehen.

Landkreis – Von insgesamt 41 Bewerbungen wurden letztlich drei mit einem Preis ausgezeichnet und drei erhielten eine Belobigung. Bei den Projekten handelt es sich um Neubauten, Sanierungen, aber auch Innenausbauten. Wer die ausgezeichneten Objekte selbst einmal erleben möchte, erhält nun die Möglichkeit dazu.

Das Architekturforum veranstaltet am Freitag, 20. April, eine Bus-Rundfahrt zu allen sechs Preisträgern des Architekturpreises. Das Kinderkrippenhaus „Am Wäldchen“ in Dachau, die erzbischöfliche Vinzenz-von-Paul-Realschule im Kloster Indersdorf und ein Wohnhaus in Oberbachern wurden mit dem Preis ausgezeichnet, das Amtsgericht in Dachau, das alte Schulhaus in Sulzemoos und die Hi-Five-Burger-Bar in Dachau wurden belobigt.

An allen Stationen erhalten die Architekturinteressierten eine Führung durch das neue oder sanierte Gebäude, erfahren dabei von den Hausherren und Architekten persönlich Wissenswertes und Interessantes zu den Bauvorhaben und können die Sieger mit eigenen Augen bewundern.

Treffpunkt für die Rundfahrt ist um 13.20 Uhr vor dem Amtsgericht in der Schlossgasse in Dachau. Ab 14 Uhr geht es von der Kirche St. Jakob mit dem Bus weiter zu den übrigen Siegern. Die Rundfahrt endet voraussichtlich gegen 20 Uhr. Um den Bus finanzieren zu können, bittet das Architekturforum um eine Spende von 5 Euro.

tb