Auf Bio-Boom folgt Bio-Krise

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Natürlich, gesund und nachhaltig produziert: Maria Scheiblhuber verkauft seit über 30 Jahren Bioprodukte in ihren „Naturkostinseln“. In den vergangenen Monaten aber sank die Nachfrage drastisch. © hab

Der Krieg in der Ukraine, die daraus folgende Energiekrise und die Inflation haben zuletzt die Stimmung und das Kaufverhalten vieler Landkreisbürger stark verändert. Die Bio-Branche in der Region trifft das hart.

Dachau – Für Maria Scheiblhuber ging es im Prinzip 33 Jahre lang nur aufwärts. 1990 hatte sie – im zarten Alter von 23 Jahren – ihre erste „Naturkostinsel“ in Dachau eröffnet. 2001 folgte eine Filiale in Starnberg, die dritte Insel ging schließlich 2014 in Olching an den Start. Die Geschäfte in Dachau und Starnberg wurden zwischenzeitlich massiv vergrößert.

Und das war gut so, denn als 2020 die Coronakrise über die Welt hereinbrach, Lockdown auf Lockdown folgte, Restaurants und Freizeitmöglichkeiten geschlossen und Reisen so gut wie unmöglich war, da profitierte eine Branche besonders: die Biobranche. Maria Scheiblhuber beschäftigte für ihre „Naturkostinseln“ sogar einen Security-Mann, der die hereinströmenden Kunden kontrollieren sollte.

Auf das Bio-Hoch folgte das Tief

Ähnliches erlebte auch Caroline Kienig, die in Karlsfeld einen Hofladen sowie seit 2021 ihre „Marktschwärmerei“ betreibt. „Die Leute haben uns die Waren buchstäblich aus den Händen gerissen.“ Sie erweiterte die Öffnungszeiten, weil „jeder wollte was Gutes haben. Es war super“! Peter Stinshoff, Leiter der Gärtnerei Obergrashof, wurde der Boom dagegen fast schon zu viel: „Für unseren Betrieb war es eine Zerreißprobe. Die Arbeit, die Bürokratie, um die ganzen Regeln einzuhalten, die vielen Menschen.“ In der Schlange vor dem Hofladen sei es nicht selten sogar zu Streitereien über Abstände, Impfverweigerung und korrektes Maskentragen gegangen.

Doch diese Probleme sind passé. Auf das Bio-Hoch folgte – praktisch ohne Zeit zum Durchschnaufen – das Tief. Die Energiekosten explodierten, gleichzeitig stiegen, unter anderem wegen der Erhöhung des Mindestlohns, die Personalkosten. Die Schuld an dem Schlamassel trägt für Maria Scheiblhuber ganz eindeutig „dieser Drecks-Krieg“.

Die Stimmung der Verbraucher trübte sich schlagartig ein

Die Stimmung der Verbraucher trübte sich nämlich schlagartig ein. Warnungen vieler Politiker, dass im Winter die Lichter ausgehen könnten oder man sich doch lieber auch mal kalt duschen sollte, führten laut Obergrashof-Mann Stinshoff dazu, dass die Kunden aus ihrem „seelischen Gleichgewicht“ gerieten.

Die Konsequenz für seinen Betrieb, der auf gut 60 Hektar Fläche rund 40 verschiedene Gemüsekulturen anbaut und damit Großhändler wie Chiemgauer Naturkost, Tagwerk oder den Ökoring beliefert: Er blieb auf zirka 15 Prozent seiner Waren sitzen. „Das waren 200 bis 400 Tonnen Gemüse“, die er zum Teil „billig losschlagen“, zum größten Teil an die Tafel verschenken oder – auch das kam vor – wieder einackern musste.

Die Neukunden von Corona kamen nicht mehr.

Auch im Obergrashof-Hofladen gingen die Geschäfte schlechter. „Die Neukunden von Corona kamen nicht mehr“, so Stinshoff. Und die Stammkunden kaufen weniger. Das sieht auch Maria Scheiblhuber in ihren „Naturkostinseln“. Die Menschen würden weniger kaufen, Alltägliches wie Nudeln oder Haferflocken hole man sich nun konventionell im Supermarkt. Wer jetzt zu ihr komme, „der gönnt sich was und sagt: Heute will ich mal wieder einen schönen Braten oder eine tolle Papaya“!

Caroline Kiening glaubt zwar, dass sich die Menschen weiter gesund ernähren wollten, aber „ihnen reicht das gute Gefühl, wenn sie nun eben das Bio vom Discounter kaufen“. Sie und ihre Kollegen – die Kienings betreiben auch einen Stand am Münchner Großmarkt – würden sich angesichts wegbleibender Kunden zeitweise sogar fragen: „Was essen die Leute eigentlich noch?“

Sie habe ihren Betrieb nun dahingehend umgestellt, dass sie nicht mehr „so viele warme Kulturen“ im beheizten Gewächshaus anbaut und stattdessen mehr auf Spinat, Mangold, Feldsalat oder Radieschen setzt. Denn: „Die können auch kalt.“

Gärtner Stinshoff pflanzt am Obergrashof im kommenden Jahr einfach weniger an. Die Option nämlich, künftig auch Discounter zu beliefern, gibt es für ihn nicht: Da sei der Kostendruck zu groß, „da müsste ich meinen Betrieb komplett umstellen“. Sollten Lidl und Co. allerdings eines Tages „anständige Preise“ zahlen, würde er sich Gesprächen nicht verschließen.

„Naturkostinsel“-Chefin Scheiblhuber hat ihr 90 Köpfe umfassendes Personal auf „unter 80“ geschrumpft. Das Geld, das sie während Corona verdient hatte, war zuletzt ein Puffer, den sie in topmoderne und damit energiesparende Kühltechnik investierte. „Noch“ schlafe sie gut, wünsche sich langfristig aber doch wieder endlich ein bisschen „Normalität“.

Bio-Mann Stinshoff legt in diesem Zusammenhang übrigens auch Wert auf einen „Faktencheck“. Denn das Klischee, dass regionale Bioprodukte praktisch unerschwinglich geworden seien, stimme nicht. „Das ist eine gefühlte Wahrheit!“ Tatsächlich hätten sich die Preise zwischen Bioprodukten und Supermarktwaren nämlich zuletzt angenähert, die Teuerung der letzten Monate sei bei konventionellen Supermarktwaren wesentlich höher ausgefallen als in seinem Sektor. „Wir haben in unserem Hofladen nicht erhöht“, betont er. Und: „Unser Konzept ist: Wir ziehen euch nicht ab!“

Warum die Preise bei Biowaren weniger steigen als bei konventionellen Lebensmitteln, erklärt Christoph Nossol, Leiter der Region Südbayern bei Denn’s Biomärkten, so: „Der Ökolandbau hat kürzere Lieferketten und verzichtet auf die Verwendung von energieintensiven Dünge- und Spritzmitteln.“ Die Reaktion der Kunden, auch in der Dachauer Filiale, sei daher „größtenteils von Verständnis geprägt“. Denn’s arbeite nun daran, trotz der „angespannten“ wirtschaftlichen Gesamtsituation seinen Naturkostfachhandel „zukunftssicher auszubauen“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.