Auf die nächsten 100 Jahre! Schützengau Dachau blickt bei Jubiläumsabend optimistisch in die Zukunft

Teilen

Willi Thoma, Krystyna Grüner und Robert Schäffler (vorne, von links) siegten beim Kampf um die Jubiläumsscheibe. Die Gauschützenmeister Alfred Reiner, Willi Lamm, Claus Eder und Robert Farnhamer sowie der Karpfhofer Schützenmeister Peter Wolf (hinten, von links) gratulierten. © Josef Ostermair

Der Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Schützengaues Dachau, der im Doll-Saal von Ried stattfand, hat in aller Deutlichkeit gezeigt, wie sehr der Schießsport mit bayerischer Tradition und Brauchtum verbunden ist. Allein im Schützengau Dachau gibt es 8112 Schützen!

Dachau – Der Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Schützengaues Dachau, der im Doll-Saal von Ried stattfand, hat in aller Deutlichkeit gezeigt, wie sehr der Schießsport mit bayerischer Tradition und Brauchtum verbunden ist. Allein im Schützengau Dachau gibt es 8112 Schützen!

67 Vereine im gau

Beim Geburtstagsfest am Samstag wurden 41 Schützenköniginnen und -könige zusammen mit zahlreichen Fahnenabordnungen unter den Klängen der Blaskapelle Schönbrunn in den Saal gespielt. Bezirks- und Gauschützenmeister Alfred Reiner bat um Verständnis, dass aus Platzgründen nicht alle Regenten aus den 67 Gau-Vereinen vertreten sein konnten.

Landesschützenmeister Christian Kühn (links) gratulierte Alfred Reiner mit einer Schützenscheibe zum Gau-Jubiläum. © Josef Ostermair

Landesschützenmeister Christian Kühn sprach von einem Jahrhundert Beständigkeit, was eine absolute Erfolgsgeschichte sei. „Bei euch findet zusammen, was zusammengehört: nämlich Sport, Jugend und Tradition!“ Den Gau Dachau nannte er „einen Aktivposten im BSSB“.

Die Heimatverbundenheit und die gute Jugendarbeit der Schützen stellten auch die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki, Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler, Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann und Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser in ihren Grußworten heraus.

Gründung am 10. Juni 1922

Gauschützenmeister Reiner rekapitulierte noch einmal die Geschichte des am 10. Juni 1922 gegründeten Schützengaus. Demnach seien viele Mitglieder im Krieg gefallen, von 1945 bis 1951 ruhte der Schießsport. Umso erfreulicher sei es gewesen, dass in der „Ära Aschbichler“ – von 1972 bis 1992 – der Schützengau Dachau eine „enorme Weiterentwickluung“ erlebt habe. Damals sei die Zahl der Schützen von 3000 auf über 7000 gestiegen, und auch in späteren Jahren habe das Interesse am Schießsport kaum nachgelassen. Mit der Hauptschützengesellschaft München sei vor einigen Jahren ein weiterer sportlich sehr starker Verein in den Schützengau Dachau aufgenommen worden. Auch die großartigen Erfolge der Bundesliga-Schützen aus Prittlbach und die tollen Leistungen des Wurftaubenclubs Dachau blieben nicht unerwähnt.

Landesschützenmeister Kühn ging in seiner Laudatio auch auf das bei den Schützen gelebte Ehrenamt näher ein und lobte die bayerische Politik, die das Gewicht des Ehrenamtes erkannt und deshalb die Ehrenamtspauschale verdoppelt habe. Kritik aber übte er am Bund, wo er Augenmaß beim Waffenrecht vermisse. „Wir wissen nicht, was die Ampel wieder aus der Schublade zieht“, so Kühn.

Die Olympia-Asse Petra Horneber und Norbert Gau freuten sich über die Ernennung zu Gau-Ehrenmitgliedern. © Josef Ostermair

Eine besondere Überraschung beim Festakt war die Ernennung von zwei Gau-Ehrenmitgliedern. Hierfür hatte sich der Vorstand einstimmig auf zwei vorbildliche Schießsportler, nämlich Petra Horneber und Norbert Gau, geeinigt. Horneber, eine Schützin von Germania Prittlbach, hatte 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta mit dem Luftgewehr die Silbermedaille errungen, ist mehrfache Weltmeisterin und Europameisterin in den Disziplinen Luftgewehr, Kleinkaliber und Armbrust und wurde zur Schützin des Jahres 2002 in Deutschland gekürt.

Norbert Gau von Eichenkranz Unterweikertshofen hatte ebenfalls eine Silbermedaille gewonnen, bei den Paralympics in Peking. Gau hatte auch mehrfach Medaillenplätze bei Welt- und Europameisterschaften eingenommen und ist mehrfacher Deutscher Meister. Die Festgäste quittierten die Ernennung der beiden Spitzenschützen mit donnerndem Beifall.

Beim Jubiläumsschießen, das die 42 anwesenden Schützenmeister unter sich ausmachten, konnte sich Robert Schäffler von Frohsinn Udlding mit einem Super-Blattl, einem 10,92-Teiler, souverän durchsetzen. Willi Thoma von Veronika Oberbachern wurde mit einem 20,88-Teiler Zweiter, vor Gau-Schriftführerin Krystyna Grüner (33,71).

„Mir ist nicht bange vor der Zukunft“, unterstrich Reiner. Ein gewisses Aufatmen unter den Schützenmeistern war zu verspüren, als Reiner verkündete, bereit zu sein, den Schützengau Dachau für weitere vier Jahre zu führen.