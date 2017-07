Radler auf Zebrastreifen angefahren

Leicht verletzt wurde bei einem Unfall am späten Mittwochnachmittag ein Radler. Er hatte versucht, einen Zebrastreifen noch vor einem anfahrenden Auto zu überqueren.

Dachau - Eine Audifahrerin (52) aus Dachau hielt am Zebrastreifen in der Erich-Ollenhauer-Straße auf Höhe der Amperbrücke an, um einem Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen. Nachdem dieser ihre Spur passiert hatte, fuhr sie los. In diesem Moment näherte sich ein 20-jähriger Fahrradfahrer, vom Amperweg kommend, dem Fußgängerübergang. Nach Zeugenaussagen beschleunigte er, um ebenfalls die Erich-Ollenhauer-Straße zu überqueren und fuhr dabei in das anfahrende Auto der 52-Jährigen. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass Radfahrer an Fußgängerüberwegen keinerlei Vorrechte gegenüber dem fließenden Verkehr genießen und die Ermittlungen sich gegen den somit unfallverursachenden Radfahrer richten.