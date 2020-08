Auf einen Blick sehen, wo es Regionales gibt

Verbraucher und Landwirte auszusöhnen, Verständnis füreinander aufzubringen und gemeinsam Regionalität und Artenvielfalt im Landkreis unterstützen. Das ist das Ziel einer Aktion des Runden Tischs Dachau – Artenvielfalt, Landwirtschaft und Gesellschaft.

Landkreis – Der Runde Tisch Dachau – Artenvielfalt, Landwirtschaft und Gesellschaft war bereits aktiv: Er schrieb einen Brief an alle Landkreis-Bürgermeister mit dem Ziel: einen Überblick über die Direktvermarkter im Landkreis zu geben – gebündelt, auf einen Blick.

In dem Schreiben bittet der Runde Tisch darum, eine Liste mit Direktvermarktern, Hofläden, Hofhütten mit und ohne Automaten sowie regionalen Lebensmittelproduzenten in der jeweiligen Gemeinde bis zum 14. August zusammenzustellen. So soll ein umfassendes Regional- und Bio-Verzeichnis von Direktvermarktern und Lebensmittelproduzenten entstehen. Diese Liste soll den Verbrauchern ermöglichen, selbst aktiv die Regionalität und so auch die Artenvielfalt im Landkreis zu unterstützen, wie Paul Böller bei einem Pressetermin am Petersberg verdeutlichte.

„Denn die Kulturlandschaft lässt sich nur erhalten, wenn Landwirtschaft und Verbraucher an einem Strang ziehen“, erklärte Simon Sedlmair aus Puchschlagen, stellvertretender Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Er und Pfarrer Josef Mayer von der Landvolkshochschule am Petersberg hatten den Runden Tisch ins Leben gerufen, zu dem neben Paul Böller maßgeblich auch Landwirt Josef Riedlberger aus Xygern und die stellvertretende Vorsitzende der Katholischen Landvolkbewegung (KLB), Michaela Widmann aus Altomünster, gehören.

Landwirte waren erstmal verärgert, doch die Gemüter beruhigten sich

Nach dem erfolgreichen Volksbegehren Artenvielfalt „Rettet die Bienen!“ im vergangenen Jahr entlud sich erst einmal der Zorn der Landwirte im Landkreis, da sie sich zu Unrecht als Alleinschuldige an den Pranger gestellt fühlten, weiß Pfarrer Mayer. So herrschte laut ihm beim ersten der bislang vier Treffen noch eine aggressive Stimmung. Denn, so Mayer, wenn eine Gruppe das Gefühl habe, „wir werden bei etwas, das uns angeht, nicht beteiligt“, rufe das zuerst Widerstand hervor. „Das war ein heilsamer Lernprozess“, sagte Mayer.

Doch je mehr sich konstruktive Wege in den Gesprächen auftaten, umso mehr beruhigten sich die Gemüter. Sedlmair: „Auffällig war, dass nach der anfänglichen Konfrontation alle zusammenfanden in dem Bestreben, das gemeinsame Ziel zu verwirklichen.“

Dieses Ziel ist laut Böller klar: „Die Landwirte sollen mehr mit dem, was sie produzieren, ihren Lebensunterhalt bestreiten können.“ Denn dann werden sie unabhängiger von Preis-Diktaten großer Handelsriesen oder aus der verarbeitenden Industrie und haben den Rücken frei, sich noch mehr Gedanken um die Ökologie zu machen. Die Stichworte Dumpingpreise bei Milch oder Fleisch kehren bekanntlich mit konstanter Regelmäßigkeit in die Schlagzeilen zurück.

Simon Sedlmair ergänzte angesichts des sinkenden Selbstversorgungsgrades und verschiedener Engpässe bei Arzneimitteln: „Wir haben jetzt bei Corona gesehen, wohin es führt, wenn wir zu sehr vom Ausland abhängig sind.“

Die Briefaktion des runden Tisches soll nun helfen, Erzeuger und Verbraucher zusammenzubringen. „Doch dafür brauchen wir die Bürgermeister“, betonte Pfarrer Mayer. Etliche seien bei den weiteren Treffen des Runden Tisches am Petersberg auch immer dabei gewesen. „Die Bürgermeister müssen ein Interesse daran haben, dass ihre Direktvermarkter im Bewusstsein der Bevölkerung präsent sind. Nur wenn verschiedene Gruppen der Gesellschaft an einem Strang ziehen, ist es möglich, für die kommende Generation die Schöpfung zu bewahren.“

Die Landvolkbewegung und die Landvolkshochschule Petersberg wollten hier ihren Beitrag leisten, betonte Mayer. Laut Michaela Widmann sind in der Landvolkbewegung viele Leute aktiv, denen die Gemeinschaft wichtig ist, stets unter dem Motto: „Land lebenswert gestalten“. Mayer ergänzte: „Was hier geht, könnte auch woanders funktionieren.“

Wie ein Brief an die Bürgermeister zustande kam

Bei den Treffen des Runden Tischs am Petersberg setzten sich die Teilnehmer intensiv mit dem sogenannten Versöhnungsgesetz der Staatsregierung auseinander. Dazu war auch Anton Dippold vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten dabei. In einer Arbeitsgruppe mit Josef Riedlberger kristallisierte sich immer mehr heraus, dass die Regionalität betont werden müsse, weshalb eben auch der Brief an die Bürgermeister zustande kam.

Das Treffen bestand aus Experten. Zuletzt kamen stellvertretender Obermeister Christoph Wagner aus Dachau von der Metzgerinnung Dachau-Freising, Georg Mair aus dem Vorstand der Bäckerinnung Dachau und Michael Groß als Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands dazu.

Aber auch die Vorsitzenden der Solidargemeinschaft Dachauer Land, Michaela Steiner, und der Direktvermarkter im Landkreis Dachau (DiDa), Annemarie Lampl aus Pfaffenhofen an der Glonn, sowie Landrat Stefan Löwl (CSU) brachten sich ein.

Laut Paul Böller ist das nächste Treffen am 23. September jenen Direktvermarktern, die selbst schlachten, und den selbst schlachtenden Metzgern gewidmet. Denn auch sie sollen mehr unterstützt werden. Generell hoffen die Mitglieder des Runden Tisches, dass möglichst viele Läden einen Abschnitt ihrer Ladentheke für regional produzierte Produkte zur Verfügung stellen.

Der Brief an die Landkreis-Bürgermeister und die Ideen des Runden Tischs sollen auch über die neue Plattform „Dachau handelt“ (wir berichteten) und den „Kreis.BLICK“, das Bürgermagazin des Landkreises, einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.

rds