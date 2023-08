Ein Schlag und der Hahn ist im Fass

Von: Frederic Rist

Teilen

Ein Schlag – und ein zweiter zur Sicherheit: OB Florian Hartmann zapfte routiniert das erste Fass an. © Habschied

In Dachau hat endlich wieder die fünfte Jahreszeit begonnen. Bei strahlendem Sonnenschein fiel am Samstag auf der Thomawiese der Startschuss zum Dachauer Volksfest. Der traditionelle Volksfesteinzug lockte wieder Tausende Besucher in die Altstadt.

Dachau – Das Dachauer Volksfest hat begonnen: Am Samstagvormittag fand der traditionelle Volksfesteinzug mit Bieranstich statt. Auch in diesem Jahr jubelten wieder Tausende Besucher bei bestem Wetter den rund 500 Teilnehmern auf deren Weg durch die Altstadt zur Thomawiese zu, bevor Oberbürgermeister Florian Hartmann im großen Festzelt das erste Fass anzapfte und damit das Volksfest offiziell eröffnete.

Doch was für Teilnehmer und Besucher eine schöne Tradition ist, erfordert von den Organisatoren eine detaillierte Planung. Denn die Aufstellung und der Einzug der Musikkapellen, Trachtler, Schützen, Jäger, Fest- und Bierwagen sowie der zahlreichen Ehrengäste ins Festzelt müssen genau geplant werden, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Stolze Rösser: Der Wagen von der Augustiner-Brauerei wurde beim Umzug in der Altstadt von den Zuschauern bestaunt. © Habschied

Einer der Organisatoren ist Stadtrat Günter Dietz: „Ich bin schon seit über 20 Jahren dabei, und es macht einfach jedes Jahr wieder Spaß!“ Dietz ist dafür verantwortlich, dass alle pünktlich um 11.15 Uhr am richtigen Ort sind und wissen, wo sie sich im Zelt zu platzieren haben. Dafür hat er fein säuberlich handschriftlich einen genauen Plan gezeichnet. Präzision ist ihm wichtig. Immer wieder sieht man ihn von Gruppe zu Gruppe laufen, um noch einmal die letzten Anweisungen zu geben.

Aber auch Andrea Löffler von der Stadtverwaltung hatte im Vorfeld alle Hände voll zu tun. Sie kümmerte sich um die Organisation, Verträge und Vergaben.

Für Platzmeisterin Magdalena Staudt ist die Arbeit mit dem Bieranstich getan. „Als Platzmeisterin bin ich für die Organisation und Planung der Schausteller zuständig. Das heißt, ich koordiniere, welche Fahrgeschäfte und Wohnwagen wo stehen“, erklärt Staudt. Unterstützt wird sie dabei von ihren Kollegen Johannes Frost und Korbinian Feil. „Wir sind Ansprechpartner für alle Belange der Schausteller und haben immer ein offenes Ohr. Das kann dann schon mal etwas anstrengend werden“, so Staudt. Aber jetzt, wo alle Planungen abgeschlossen sind und alle ihren Platz gefunden haben, freut sie sich richtig auf das Volksfest und kann die Zeit genießen.

Pünktlich um 11.15 Uhr setzte sich der Tross in Richtung Thomawiese in Bewegung. Auf dem Weg durch die Altstadt jubelten die zahlreichen Besucher dem Festzug zu und kamen dabei auf ihre Kosten. Die Teilnehmer verteilten Süßigkeiten, und Oberbürgermeister Florian Hartmann erfreute die Kleinen mit Blumensträußen und Plüschtieren. Aber auch die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten: Der Festwagen von s’ Ziegler verteilte kühles Bier und frischen Käse.

Nachdem auch der letzte Festwagen eingetroffen war, füllte sich das Festzelt innerhalb kürzester Zeit. Und um kurz vor zwölf Uhr betrat auch Oberbürgermeister Hartmann das große Festzelt – höchste Zeit zum Anzapfen! Mit geübten Handgriffen griff er nach Zapfhahn und Holzschlegel. Mit einem gezielten Schlag saß der Hahn schon, aber Hartmenn ließ noch einen zweiten Sicherheitsschlag folgen, bevor er sich das Mikrofon schnappte und verkündete: „O’zapft is“.