Auf ins Schul-Abenteuer!

1447 Erstklässler starten am Dienstag im Landkreis Dachau in den Ernst des Lebens.

Schwabhausen/Landkreis – Lisa-Marie ist sechs Jahre alt und eines von 53 Schwabhauser Kindern, für die am Dienstag der Ernst des Lebens beginnt. Die Sechsjährige fühlt sich gut vorbereitet, denn: „Ich liebe es, Seil zu springen, und ich bin auch abenteuerlustig!“ Auch ein bisschen schreiben und lesen hat die Abc-Schützin schon gelernt.

Mit Lisa-Marie starten heute noch 1446 weitere Kinder aus Stadt und Landkreis Dachau ihre Schullaufbahn. Dabei macht sich der starke Zuzug in die Region vor allem an den Grundschulen in Odelzhausen und Karlsfeld bemerkbar. 113 Erstklässler gibt es in Odelzhausen, 281 in Karlsfeld. Gerade die Grundschule an der Karlsfelder Schulstraße ist laut Schulamtsleiter Albert Sikora mit 155 Abc-Schützen „am Limit“. Doch auch die Grundschule an der Krenmoosstraße stößt mit 126 Erstklässlern an ihre Kapazitätsgrenzen. Derzeit werden beide Schulen massiv erweitert.

Die Zahlen an den weiteren Grundschulen im Landkreis sind dem Schulamt zufolge: 68 Erstklässler in Altomünster, 63 in Bergkirchen, 83 in Dachau-Ost, 101 in Dachau-Süd, 120 an der Dachauer Klosterschule, 68 in Dachau Augustenfeld, 47 in Erdweg, 50 in Röhrmoos, 48 in Haimhausen, 44 in Hebertshausen, 31 in Hilgertshausen-Tandern, 74 in Indersdorf, 71 in Petershausen, 46 in Vierkirchen sowie 31 in Weichs.

An den Privatschulen sieht die Lage zum Schulstart so aus: Die Dachauer Montessorischule startet mit 44 Erstklässlern, die Aktive Schule Petershausen mit elf sowie die Bavarian International School (BIS) in Haimhausen mit 35. Für die Fördereinrichtungen Greta-Fischer-Schule, Elisabeth-Bamberger-Schule sowie die Johannes-Neuhäusler-Schule liegen dem Dachauer Schulamt keine Zahlen vor.

hr/zip