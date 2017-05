Fünfjähriger auf Tour

Ein fünfjähriger Bub war am Dienstagfrüh in einem Dachauer Kindergarten plötzlich verschwunden. Die Polizei wurde alarmiert - doch kurz danach tauchte der Bub wieder auf. Er war entwischt und wollte seine Oma besuchen.

Dachau–Große Aufregung herrschte am Dienstag um 9 Uhr in einem Kindergarten in der Joseph-Effner-Straße: Ein fünfjähriger Bub war verschwunden. Im ganzen Gebäude konnte er nicht gefunden werden, wie die Polizei mitteilte. Die Türen sind laut Polizei auch so gesichert, dass sie von den Kindern nicht geöffnet werden können. Die Erzieherinnen alarmierten die Polizei. Kurze Zeit später klärte sich der Vorfall. Der Bub wurde von seiner Tante zurückgebracht. Er war, als andere Eltern den Kindergarten verließen, einfach mit durchgeschlupft. Eigentlich wollte er seine Oma besuchen. Doch auf dem Weg dorthin lief er eben seiner Tante über den Weg, die ihn wohlbehalten zurück in den Kindergarten brachte. Den Polizisten erzählte er, wie das Ganze abgelaufen war.

dn